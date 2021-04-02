لومانلان مفاجأة «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية



دبي (الاتحاد)

فجر لانس لومانلان المتسابق البالغ من العمر 16 عاماً مفاجأة، بتحقيقه صدارة تحدي سبينس دبي 94 للدراجات الهوائية في نسخته الحادية عشرة، منهياً السباق بوقت وقدره 2: 11:02، وحل المتسابق مايكل تيستوري في المركز الثاني بزمن 2:11:37، وتلاه المتسابق سيمون هينلي وبفارق ثانية واحدة فقط.

في سباق السيدات تمكنت المتسابقة هيلي باشوفين فون اشت من التربع على المركز الأول محققةً زمناً وقدره 2:31:15، وتوّج كل من أوين إيلرز وميشيل ليندكفيست في سباق النسخة الافتتاحية من تحدي «دبي بيج 5» بعد تسجيلهما أفضل وقت في سباق التتابع. يتضمن سباق BIG5 سلسلة الجولات التدريبية والسباق الرئيسي الممتد لمسافة 94 كم.

انطلق السباق عقب النجاح الكبير الذي حققته سلسلة الجولات التدريبية المخصصة للدراجات الهوائية والتي أقيمت سابقاً في دبي، حيث شكل السباق الممتد لمسافة 92 كم، فرصة لعشاق الدراجات لممارسة رياضتهم المفضلة ضمن أجواء مفتوحة مميزة وعبر شوارع مدينة دبي للاستمتاع بمناظرها المذهلة.

شهد مضمار سباق عام 2021 إضافة مناطق جديدة، اتسمت بمعالمها ذات اللمسات الإبداعية، بما فيها القرية العالمية الشهيرة ومنطقة معرض إكسبو دبي 2020، وشكلت مدينة دبي الرياضية نقطة البداية والنهاية للسباق الحماسي.



