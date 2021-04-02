الشارقة يحتفظ بدرع أقوياء اليد للمرة الـ15

رضا سليم (دبي)

احتفظ الشارقة بدرع دوري أقوياء اليد للمرة الخامسة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين، عقب فوزه على الوحدة 39-22 ضمن الجولة العشرين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم «الجمعة»، بصالة الملك الشرقاوي، ليواصل الفوز في 18 جولة على التوالي بالمسابقة، حيث لم يخسر الفريق في بطولة الدوري منذ الهزيمة أمام شباب الأهلي في الدور الأول موسم 2018 -2019، ويبتعد جولتين عن خط النهاية لتكرار إنجازه السابق في الموسم الماضي بحصد اللقب دون خسارة أو تعادل.

وتواصل كتيبة «الملك الشرقاوي» بسط سيطرتها على دوري أقوياء اليد، حيث يغرد الفريق بعيداً بلقب الأكثر تتويجاً بـ 15 مرة بفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه شباب الأهلي بـ 10 ألقاب، بالإضافة إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب كأس رئيس الدولة لكرة اليد برصيد 8 مرات، مقابل 7 بطولات لكل من شباب الأهلي والوصل.

وتعد بطولة الدوري هذا الموسم هي البطولة الثانية للفريق، بعدما حصد كأس الإمارات للرجال للمرة الخامسة، ويستعد للدفاع عن لقبه في كأس رئيس الدولة، عندما يلتقي الوحدة في دور الثمانية 23 أبريل الجاري على صالة نادي العين.



