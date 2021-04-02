جوارديولا: السيتي لن يتعاقد مع أي مهاجم

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم «الجمعة»، إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ربما لا يتعاقد مع مهاجم جديد للموسم المقبل، رغم رحيل هداف السيتي التاريخي سيرجيو أجويرو في نهاية الموسم الحالي.

وسجل أجويرو 257 هدفاً في 384 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، وبلقب لكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

ويملك السيتي مهاجماً وحيداً الآن في مركز رأس الحربة، هو جابرييل جيسوس، وربطت تقارير وسائل إعلام بريطانية النادي، باحتمال التعاقد مع إرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الذي أصبح من أبرز المهاجمين في أوروبا، ولكن جوارديولا قلل من شأن هذه التكهنات.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي غداً «السبت»: لا أدري ما الذي سيحدث، ولكن في ظل أسعار اللاعبين الحالية، فإننا لن نتعاقد مع أي مهاجم، وأصبح الأمر مستحيلاً، ولا نستطيع دفع هذه الأموال، كل الأندية تعاني مالياً، ولدينا جابرييل وفيران توريس الذي يقدم أداءً رائعاً، وكذلك رحيم سترلينج، ربما لا نتعاقد مع مهاجم.

وكال جوارديولا المديح لمهاجم السيتي السابق كليتشي إيهيناتشو الذي سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات مع ليستر في مارس، ليحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز.

وقال جوارديولا: إنه لاعب رائع يملك موهبة كبيرة، لعب معنا في سن صغيرة، وأعتقد أنه في وجود جابرييل لا يوجد ما يكفي من أماكن، يتمتع بشخصية ساحرة، وتربطني به علاقة جيدة، وأنا سعيد لتألقه، يلعب بفعالية في الثلث الأخير من الملعب ويجيد هز الشباك.

ويتصدر فريق المدرب جوارديولا الدوري برصيد 71 نقطة من 30 مباراة، متفوقاً بفارق 14 نقطة على غريمه مانشستر يونايتد الذي لعب 29 مباراة.



