«دولية» حمدان بن راشد للريشة الطائرة تصل الأدوار الحاسمة

دبي (الاتحاد)

دخلت بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، الأدوار الحاسمة التي تقام بنظام الإقصاء بعد ختام دوري المجموعات، ويقام اليوم الدور قبل النهائي للكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين لنهائي البطولة، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وفرض المصنفون الأوائل في العالم كلمتهم ليظهر فارق الإمكانات خاصة في أعقاب التوقف الإجباري للريشة الطائرة البارالمبية لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا،

وأسفرت نتائج ختام الدور الأول للمجموعات عن خسارة ثالثة لأبطالنا، حيث فازت الهندية بارما على ميرة أبو حطب في فئة فردي sl3 بشوطين دون رد 1/21، 1/21، فيما فاز الإندونيسي فرادي على حميد السناني في فئة sl4 بنتيجة 21/3، 21/2، بينما فاز الإسباني انقاسيو على محمد الزرعوني في فئة wh2 على الكراسي المتحركة 21/5، 21/12.

كما خسرت المصرية شيماء سامي جابر أمام السويسرية كانيدا 6/21، 7/21.

من ناحيته وصف عيسى مخشب رئيس اللجنة اللوجستية النسخة الثالثة بالاستثنائية، كونها تحمل اسماً غالياً على كل القلوب، وقال: إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يعد من الشخصيات التي أسهمت في العديد من المجالات الإنسانية في الإمارات وخارجها بمآثره الكثيرة على الصعد كافة.

وأشار مخشب إلى أن ظهور دول جديدة في هذه النسخة يعتبر مكسباً كبيراً رغم جائحة كورونا، مبيناً أن مشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تعد دليلاً على إرادة أصحاب الهمم رغم كل تحديات الجائحة.