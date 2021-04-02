«الذهب» يلمع بناموس المرفأ للتجديف التراثي في «الظفرة البحري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «الذهب» لأحمد إبراهيم راشد الشامسي بناموس سباق المرفأ للتجديف التراثي، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الخميس، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري مقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وحل «غازي» لعبد الله علي عبد الله الحمادي ثانياً، فيما جاء ثالثاً فريق الصاروخ لإبراهيم سلطان المرزوقي، ورابعاً جاء قارب القيادة العامة لشرطة دبي، فيما احتل المركز الخامس «برق» لجابر محمد جابر الحمادي، وحل سادساً «الذهب1» لأحمد إبراهيم راشد الشامسي، فيما كان المركز السابع من نصيب «السميح» لعبد الله فاضل عبد الله الحمادي، فيما احتل المركز الثامن «الباسل» لراشد أحمد جابر الحمادي، وحل تاسعاً «العاصفة» لأحمد إبراهيم الحمادي وكان المركز العاشر من نصيب «مرعب» لصالح محمد أحمد الحمادي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الجوائز القيمة للشباب الذي شارك في السباق، وتم توزيعها حسب مراكز الترتيب العام للنتائج النهائية.

على جانب آخر، ينظم النادي اليوم سباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا»، الذي يعد أخر السباقات التي ينظمها «أبوظبي الشراعي» في النسخة الحالية لمهرجان الظفرة البحري، ويشارك في المنافسات 52 بحاراً في فئتي الأوبتمست والليزر.



