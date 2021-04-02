«مميزة» تبحث عن كأس سلطان بن خليفة للخيول بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ينظم غداً «السبت» مضمار الشارقة لونجين حفله السابع والختامي للخيول لموسم 2020 – 2021، ويتضمن 3 أشواط برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان في الشوط الخامس والرئيس.

وتتصدر «مميزة» الفائزة مرتين في أبوظبي، ترشيحات الشوط الرئيس على كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان لمسافة 1700 (هيبة)، وينافس «عهد الخالدية الثاني» الفائز في أبوظبي، و«هزيم الرعد» و«منفرد» الفائزان في مضمار العين.

وتستهل رعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالشوط الأول لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1000 متر برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وأبرز المتحدين «أف ثائر» الفائز في آخر مشاركة، وينافس على اللقب «ظفرة»، و«شوال».

وثاني الأشواط برعاية المهرجان العالمي خصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 2000 متر للمبتدئة برعاية اتصالات، ويتصدر المنافسة «قاسم» بقيادة فابرس فيرون، ومن الخيول المنافسة «عدلة» صاحبة المركز الثالث في آخر مشاركة لها، بالإضافة إلى «حشيمة».

وتسعى «أشجان» لتحقيق فوزها الثاني في الشارقة هذا الموسم، حين تخوض تحدي الشوط الثالث برعاية المهرجان، وخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1700 متر، برعاية الأرشيف الوطني، وبمشاركة 16 خيلاً، من ضمنهم «أف عذبة» و«أبو موسى».

وخصص الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر (تكافؤ) بمشاركة 16 خيلاً، ومن أبرز الخيول المشاركة «كوست سكاي» الفائز بمضمار جبل علي، وينافسه «فالكون كلاوز» و«مينياتورست» الفائز مرتين في العين والشارقة.

ويختتم الحفل بسباق ماراثون الشارقة للخيول عمر 5 أعوام فما فوق لمسافة 2700 متر، بمشاركة 10 خيول يبرز منها «أيه أف الباهر» ويتوقع أن ينافسه رفيقه في الإسطبل «أيه أف المحاليل»، و«بسمه» بقيادة الفارس فابرس فيرون.