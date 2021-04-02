6 لاعبين يمثلون «أبوظبي للشطرنج» في «دولية باكو»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تنطلق اليوم «الجمعة» بطولة باكو الدولية للشطرنج التي ينظمها الاتحاد الأذربيجاني عن بعد، لفرق الناشئين تحت 17 سنة وتختتم الأحد، بمشاركة 24 فريقاً من 22 دولة، ويعد نادي أبوظبي للشطرنج الممثل الوحيد للدولة في البطولة، حيث يشارك بفريق يضم السداسي سلطان الدرمكي، فاطمة أحمد، لطيفة الدرمكي، روضة السركال، نوره الخوري، حميدان الزعابي.

ويتكون كل فريق في البطولة من 6 لاعبين أعمارهم 17 سنة أو أقل ويشترط أن يكون في الفريق، بالطاولة الأولى والثانية لاعبان (بنين» دون الـ 17، وفي الطاولة الثالثة والرابعة «فتاتان» من عمر ناشئان من عمر 13 سنة وما دون، وبالطاولة الخامسة فتاة من عمر 17 وما دون، وبالطاولة السادسة فتاة من عمر 13 سنة وما دون.

وتقام البطولة على النظام السويسري من 9 جولات، وبزمن قدره 10 دقائق لكل لاعب، مع إضافة خمس ثوان لكل نقلة، ويجب فتح الكاميرا على أن تغطي كامل محيط اللاعب وبالأخص وجه اللاعب خلال المباراة، ويبدأ اللعب يومياً في السادسة مساء بتوقيت الإمارات على موقع تورنيلوا، وينال الفريق الفائز نقطة، والمتعادل نصف نقطة، وينال الفريق الأول جائزة مالية قدرها 700 دولار أميركي، والثاني 560 دولاراً، والثالث 420.

وأكد سهيل العوضي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بنادي أبوظبي للشطرنج، أن المشاركة في هذه البطولة تمثل فرصة جيدة لخوض منافسات في ظل توقف النشاط المحلي لفترة طويلة، وأضاف: نأمل أن تكون المشاركة فرصة جيدة للفريق الذي يضم نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات النادي لتحقيق نتائج جيدة، وأن يحقق الفريق مكاسب فنية كبيرة، خاصة أن المشاركين يمثلون دولاً عديدة، ومنهم لاعبون أصحاب مستويات عالية في اللعبة.



