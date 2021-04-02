مهرجان محمد بن راشد للقدرة يستأنف فعالياته بسيح السلم

محمد حسن (دبي)

ينطلق في السادسة من صباح غدٍ «السبت» بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كلم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سموه للقدرة، الذي انطلق يوم الثلاثاء 23 مارس الماضي بسباق السيدات، قبل تأجيل بقية السباقات بسبب الحداد على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويقام يوم الاثنين سباق جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، وسباق كأس المدربين، فيما يقام سباق الإسطبلات الخاصة الثلاثاء، ويعتبر ختام الموسم بمدينة دبي للقدرة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية شركة لونجين، ورصدت جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، فيما ينال الثالث 160 ألف درهم، وينال أصحاب المراكز من الرابع وحتى الـ70 جوائز مالية تبدأ من 120 ألف إلى 40 ألف درهم.

وكانت الفارسة الأرجنتينية ديلفينا ماريا جواتير توجت بلقب سباق السيدات لمسافة 120 كلم، الذي أقيم يوم 23 مارس الماضي، حيث قطعت بطلة السباق المسافة على صهوة الفرس «زيزوم» لإسطبلات «أم 7» في 4:10:23 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.76 كلم/ساعة، وحلت ثانية ميثاء محمد القبيسي على صهوة «ايربي» لإسطبلات «أف 3» وسجلت 4:10:34 ساعات، وجاءت أيوليا جونزاليس على صهوة «بيليو سوليوت» ثالثة خلال 4:10:36 ساعات.