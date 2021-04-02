«السيدة العجوز» في «مهمة الإنعاش»

ميلانو (أ ف ب)

يسعى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لإنعاش آمال يوفنتوس الضئيلة في الصراع على لقب عاشر توالياً من بوابة دربي المدينة أمام جاره الجريح تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يأمل إنتر المتصدر في البقاء على المسار الصحيح نحو لقب أول منذ عام 2010 عندما يحل على بولونيا في المرحلة التاسعة والعشرين.

وتضاءلت آمال فريق «السيدة العجوز» في المنافسة على اللقب، بعدما مني بخسارة غير متوقعة على أرضه أمام بينيفينتو الوافد إلى دوري الأضواء هذا الموسم بهدف نظيف قبل النافذة الدولية، كان الأول على يوفنتوس من أصل أربع مواجهات بينهما.

ويتخلف فريق المدرب أندريا بيرلو في المركز الثالث عن إنتر بفارق 10 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته، على غرار «نيراتسوري» المبتعد عن ميلان الثاني بست نقاط موقتاً.

ويبدو أن حظوظ يوفنتوس بإحراز لقب هذا الموسم محصورة بمسابقة الكأس، حيث يلتقي أتالانتا في النهائي المقرر في 19 مايو، وذلك بعدما ودع أيضاً مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد بورتو البرتغالي.

ويعود رونالدو من مهامه الدولية، بعد أن حُرم من هدف قاتل في التعادل 2-2 أمام صربيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بقرار جدلي في الوقت بدل الضائع، بعدما بدا أن الكرة تجاوزت خط المرمى، قبل أن يعوّض بتسجيله هدفاً في الفوز على لوكسمبورج.

سيخوض أفضل لاعب في العالم خمس مرات «ديربي تورينو» للمرة السادسة، فيما قد يكون الأخير له، وسط تكهنات بشأن رحيله عن شمال إيطاليا الموسم المقبل.

وسجل رونالدو «36 عاماً» متصدر ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم «23» ثلاثة أهداف في خمس «ديربيات» سابقة، بينها واحد فقط في تورينو في موسمه الأول عام 2018.

ويبتعد فريق «السيدة العجوز» بفارق الأهداف فقط عن أتالانتا الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى دوري ألأبطال، علماً أن الأخير خاض مباراة أكثر، ونقطتين فقط عن نابولي الخامس الذي يواجهه لاحقاً في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثالثة.

ويغيب ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي، والتركي مريح دميرال عن المواجهة إثر إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما من المشاركة الدولية، إضافة إلى الحارس جانلويجي بوفون الموقوف مباراة واحدة لاستخدامه «تعبير تجديفي» خلال المباراة ضد بارما في 19 ديسمبر الفائت.

وتعافى المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من إصابة في ركبته أبعدته ثلاثة أشهر عن المنافسات، لكن من المتوقع أن يعاقبه النادي بعد أن خرق وزميلاه البرازيلي أرثر والأميركي ويستون ماكيني قيود مكافحة فيروس كورونا، عندما حضروا تجمّعاً في منزل الأخير الأربعاء.

ويحتل تورينو المركز السابع عشر على بعد نقطة يتيمة من أول مراكز الهبوط، وفاز مرة واحدة في آخر 29 مباراة في الدوري ضد يوفنتوس كانت منذ ست سنوات.

وحذّر الكولومبي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس «ستكون معركة شرسة ضد تورينو، لأن كلينا بحاجة إلى النقاط، كان من الصعب تقبّل الخسارة أمام بينيفينيو».

ويعود إنتر المتألق محلياً بقيادة مدربه أنتونيو كونتي ومهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى المنافسات، عندما يحل على بولونيا، بعد تأجيل مباراته ضد ساسوولو في المرحلة السابقة بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

ويبتعد الفريق «الأزرق والأسود» في مدينة ميلانو بفارق ست نقاط عن «الروسونيري» الذي يستضيف سمبدوريا في افتتاح المرحلة ظهر غداً «السبت».

وسيستعيد إنتر الطامح لفوز تاسع توالياً في الدوري خدمات قائده وحارسه السلوفيني سمير هندانوفيتش بعد تعافيه من «كوفيد-19» الذي طال نظيره في سمبدوريا، البولندي لوكاش سكوروبسكي.

ويتحتم على ميلان تحسين سجله على أرضه، إذا ما أراد البقاء في الصراع على لقب أول في «الكالشيو» منذ العام 2011، بعد أن فشل في الخروج فائزاً من مبارياته الخمس الأخيرة على ملعب «سان سيرو» في جميع المنافسات، بما فيها الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ليودع المسابقة القارية الرديفة.

وستُمنح الغرامة المالية التي ستُفرض على لوكاكو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بعد شجارهما في المباراة التي جمعت الفريقين في الكأس، إلى جمعيات تعنى بالأعمال الخيرية، وفق ما أعلن المتصدر ووصيفه الخميس.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف أتالانتا الرابع نظيره أودينيزي الثاني عشر في سعيه للبقاء على مسافة نقطتين أقله من نابولي الخامس الذي يستضيف كروتوني المتذيل.

أما روما السادس بفارق ثلاث نقاط عن نابولي يسافر لمواجهة ساسوولو الثامن في أعقاب خسارتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، فيما يستضيف لاتسيو السابع «49 نقطة» نظيره سبيتسيا الخامس عشر.

وتقام جميع مباريات المرحلة غداً «السبت» نظراً لعيد الفصح يوم الأحد.

يعود جوزيبي اياكيني إلى رأس الجهاز الفني لفيورنتينا بعد أربعة أشهر من استبداله بمدرب إيطاليا السابق تشيزاري برانديلي، حيث قدم الأخير استقالته المفاجئة منذ قرابة العشرة أيام، بعد أن «نما ظل في داخلي بدّل من طريقة رؤيتي الأشياء».

ويحتل «لا فيولا» المركز الرابع عشر على بعد سبع نقاط من منطقة الهبوط قبل سفره إلى جنوى الثالث عشر الذي لم يخسر على أرضه في آخر ثماني مباريات.



