جريليش.. نهاية «الستة العجاف»!

لندن (رويترز)

قال دين سميث مدرب أستون فيلا، إن لاعب الوسط جاك جريليش سيعود إلى تشكيلة فريقه في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مواجهة ضيفه فولهام اللندني بعد غد «الأحد»، بعد تعافيه من إصابة في الساق غاب بسببها عن الملاعب ستة أسابيع.

وتعرض جريليش، الذي أحرز ستة أهداف، وهيأ 10 فرص للتهديف في الدوري الانجليزي هذا الموسم، للإصابة خلال تدريبات فريقه قبل الخسارة 2-1 أمام ليستر سيتي في 21 فبراير الماضي.

وغاب جريليش «25 عاماً» عن ست مباريات، وفاز فريقه خلال غيابه مرة واحدة، وتراجع إلى المركز 10 بين فرق البطولة العشرين.

وعنه قال المدرب سميث للصحفيين «تدرب طوال الأسبوع، رغم أنه شارك في فترات تدريبية قليلة، إلا أنه يبدو لائقاً بما يكفي، وبالتالي فإنه ضمن دائرة الاختيار، وهذا يصب في مصلحة الجميع».

وأضاف سميث «الأمور لم تكن على طبيعتها خلال الأسابيع الستة الماضية، غياب لاعب بمستوى جاك يعني بعض الصعوبات بالنسبة لأي فريق، وعودته تشكل دفعة كبيرة للفريق.