مولر: البايرن ليس ليفاندوفسكي

ميونيخ (د ب أ)

قال توماس مولر لاعب وسط بايرن ميونيخ، إنه يعتقد أن الفريق مستعد للمواجهة المرتقبة أمام أقرب منافسيه لايبزج، غداً «السبت» في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، رغم غياب الهداف روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف البايرن.

وقال مولر في تصريحات نشرها موقع نادي بايرن ميونيخ على الإنترنت اليوم «الجمعة»: لا يكون الأمر سهلاً عندما يغيب أفضل هداف لدينا ومثل هذه الشخصية الرائعة، ولكن هذا هو التحدي في العمل الاحترافي ولا شيء جديداً في ذلك.

وأضاف: لا يزال لدينا خيارات هجومية جيدة للغاية وتنوع في التشكيل، مؤكداً أن البايرن لا يمتلك فقط لاعباً واحداً يتمتع بكفاءة عالية، وإنما لديه العديد.

ويغيب ليفاندوفسكس عن مباراة الغد، إثر تعرضه لإصابة في الركبة يوم الأحد الماضي، خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب البولندي على منتخب أندورا 3 - صفر، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويغيب ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي «البوندسليجا» برصيد 35 هدفا، عن الملاعب لأربعة أسابيع، وسيغيب أيضاً عن صفوف البايرن في مباراتيه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة الغد، يحتل بايرن ميونيخ حامل اللقب صدارة «البوندسليجا» بفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني.

وقال مولر: إذا حققنا الفوز، سيشكل ذلك مؤشراً واضحاً لطريقنا نحو اللقب.



