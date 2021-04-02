«المحطات العشر» في السباق المحموم بين أتلتيكو وبرشلونة والريال

مدريد (الاتحاد)

احتل أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم طول فترات الموسم الحالي، مع وجود فارق 4 نقاط فقط، تفصله عن برشلونة الثاني، و6 نقاط عن ريال مدريد «حامل اللقب» صاحب المركز الثالث، فإن السباق على اللقب ما زال قائماً، مع محاولة الثلاثي تجنب أي خطأ والتمسك بحظوظه مع ترقب تعرض منافسيه للتعثر وإهدار النقاط.

توقع سيميوني مطلع مارس أن تشتد المنافسة، وقال: لن يخسر ريال مدريد أو برشلونة مباراة أخرى، لكننا رأينا بالفعل الكثير من النتائج المفاجئة في الموسم الحالي، بما يؤكد أنه لا توجد أي مباراة مضمونة.

إليكم هنا كل ما تحتاجون معرفته حول المرحلة الأخيرة من السباق للقب: من المتنافسون، وأين يتواجد كل منهم، والمباريات المتبقية لهم، حتى تتمكنوا من الحكم بأنفسكم على من سيحسم لقب «الليجا» في النهاية، ومن يحقق الفوز في المباريات المقبلة ومن يخسر.

أتلتيكو مدريد

المركز الحالي: الأول «66 نقطة»

المباراة المقبلة: إشبيلية «خارج ملعبه»، الأحد 4 أبريل

المباريات المتبقية: ريال بيتيس «خارج ملعبه»، ويسكا «على ملعبه»، أتلتيك بلباو «خارج ملعبه»، إيبار «على ملعبه»، إلتشي «خارج ملعبه»، برشلونة «خارج ملعبه»، ريال سوسيداد «على ملعبه»، أوساسونا «على ملعبه»، ريال بلد الوليد «خارج ملعبه».

تعود المرة الأخيرة التي توج بها أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني إلى الجولة الأخيرة من موسم 2013-2014، عندما تعادل وقتها خارج أرضه أمام برشلونة في «كامب نو»، وبالنظر للتقارب الشديد الذي يعد به الصراع على اللقب، فإن حسم الدرع قد يتأجل حتى الجولة الأخيرة 38 هذا الموسم أيضاً عندما يزور ريال بلد الوليد الذي يحتاج للنقاط من أجل تفادي الهبوط.

وتبرز في قائمة المباريات المتبقية الزيارة التي سيقوم بها الفريق إلى «كامب نو» في «الجولة 35»، ليكون لقاء يمكن إطلاق عليه مواجهة الست نقاط بين برشلونة وأتلتيكو، مع الصراع بينهما في حسابات المواجهات المباشرة أيضاً، بعدما كان أتلتيكو تفوق على نظيره الكتالوني 1-صفر مطلع الموسم الجاري في ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

برشلونة

المركز الحالي: الثاني «62 نقطة»

المباراة المقبلة: ريال بلد الوليد (على ملعبه)، الاثنين 5 أبريل

المباريات المتبقية: ريال مدريد (خارج ملعبه)، خيتافي (على ملعبه)، فياريال (خارج ملعبه)، غرناطة (على ملعبه)، فالنسيا (خارج ملعبه)، أتلتيكو مدريد (على ملعبه)، ليفانتي (خارج ملعبه)، سيلتا فيجو (على ملعبه)، إيبار (خارج ملعبه).

يمر برشلونة بفترة أداء رائعة محلياً منذ مطلع العام الجاري 2021، ويقترب من المرحلة الأخيرة من الموسم بزخم كبير، ومع تبقي مباريات عديدة مع فرق تتواجد في النصف العلوي في جدول الترتيب، فإنه سيحتاج لأقصى أداء ممكن من أجل حصد النقاط الثلاث أسبوع تلو الآخر.

وتبرز مواجهتان لفريق رونالد كومان، الأولى لقاء «الكلاسيكو» خارج الديار أمام ريال مدريد بعد أسبوع «السبت 10 أبريل»، والتي يسعى فيها للثأر لخسارته 3-1 في «كامب نو» مطلع الموسم الجاري، ثم يستقبل أتلتيكو في «كامب نو»، قبل تبقي أربع مباريات على ختام الموسم، مع إدراكه جيداً أهمية المواجهات المباشرة في السباق بين ثلاثي الخيول نحو اللقب!

ريال مدريد

المركز الحالي: الثالث «60 نقطة»

المباراة المقبلة: إيبار (على ملعبه)، السبت 3 أبريل

المباريات المتبقية: برشلونة (على ملعبه)، قادش (خارج ملعبه)، ريال بيتيس (على كلعبه)، خيتافي (خارج ملعبه)، أوساسونا (على ملعبه)، إشبيلية (على ملعبه)، غرناطة (خارج ملعبه)، أتلتيك بلباو (خارج ملعبه)، فياريال (على ملعبه).

يدرك ريال مدريد أن أمامه خيار إنهاء الموسم بقوة فقط، حقق «لوس بلانكوس» لقب الموسم الماضي، بعدما حقق الفوز في آخر 10 مباريات على التوالي، عقب العودة من فترة التوقف جراء جائحة فيروس كورونا، وحسم اللقب حسابياً وقتها قبل نهاية الموسم بجولة، ويواجه هذه المرة مرحلة أخيرة صعبة من الموسم، ويحاول زين الدين زيدان استعادة عقلية الفوز الأساسية هذه في حال كان يتوقع بقاء فريقه في صراع المنافسة على اللقب.

هناك عدد من المباريات التي تشكل تحدياً حقيقياً لريال مدريد في روزنامة مبارياته المقبلة، بداية من «الكلاسيكو» في ملعبه أمام برشلونة، ثم ثلاث من آخر أربع مباريات ضد فرق تأهلت إلى المسابقات الأوروبية في العام الماضي.



