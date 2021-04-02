«الحاجز 50» يشعل سباق الصدارة في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تصطدم رغبة العين في تخطي حاجز الـ 50 نقطة، في دوري الخليج العربي تحت 21، بطموحات مضيفه النصر، في تصحيح مساره، واستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة، في الجولتين الأخيرتين، حينما يلتقيان بعد غد «الأحد» في افتتاح «الجولة 23»، والتي تشهد أيضاً مواجهات الظفرة وحتا، والفجيرة وشباب الأهلي، واتحاد كلباء والوحدة، على أن تستكمل الاثنين بمباريات الوصل مع الجزيرة، عجمان مع خورفكان، وبني ياس مع الشارقة.

وتتنافس 5 فرق على لقب دوري تحت 21 عاماً في الموسم الحالي، مع بقاء 4 جولات على ختام المنافسة في مايو المقبل، ويتزعم العين ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، مقابل 46 نقطة لشباب الأهلي «الوصيف»، و45 نقطة للشارقة «الثالث»، مقابل 44 نقطة لاتحاد كلباء «الرابع»، و42 نقطة للوحدة الخامس.

وبعيداً عن المنافسة على الصدارة، يشتد السباق بين فرق وسط الترتيب على لقب هداف الدوري، حيث يتصدر ثنائي الجزيرة هزاع سبيت خاطر وأحمد فوزي القائمة برصيد 14 هدفاً لكل لاعب، ويحتل «فخر أبوظبي» المركز السادس في الترتيب العام للدوري برصيد 31 نقطة، مقابل 13 هدفاً لسيد خميس مهاجم بني ياس، والذي يحتل فريقه المركز العاشر برصيد 22 نقطة، فيما يحتل البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا مهاجم الفجيرة المركز الرابع لقائمة الهدافين برصيد 12 هدفاً.