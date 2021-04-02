«وفاة الوالدة» وراء حلم توريرا بـ «بوكا»!

مدريد (رويترز)

قال لوكاس توريرا لاعب أتلتيكو مدريد، إنه يحلم باللعب في بوكا جونيورز الأرجنتيني، حتى يكون قريباً من أسرته في أميركا الجنوبية، بعد وفاة والدته بسبب كورونا مؤخراً.

وعاد توريرا المعار من أرسنال اللندني إلى بلاده أوروجواي بعد إصابة والدته بالفيروس سريع الانتشار.

ولم يشارك توريرا لاعب منتخب أوروجواي كثيراً ضمن التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد، وشارك أساسياً في تشكيلة البداية في ثلاث مباريات فقط في الدوري خلال الموسم الحالي.

ويرتبط توريرا «24 عاماً» مع أرسنال بعقد يمتد حتى يونيو 2023.

وقال توريرا «أحلم باللعب في صفوف بوكا وسأقول ذلك دوماً، وكان وكيل أعمالي من أول من أبلغتهم بوفاة والدتي، لا أريد اللعب في أوروبا بعد الآن، أريد اللعب لبوكا، لقد اتخذت قراري وسأفعل ذلك من أجل والدي».

وينفرد أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من28 مباراة، متفوقاً بأربع نقاط على برشلونة أرقب الملاحقين.

وأضاف توريرا «لابد لي من العودة والتركيز على مهمتي مع أتلتيكو، مهما كانت الظروف، لأن البطولة ستنتهي بعد شهر ونصف، وأتمنى الفوز بلقب الدوري الإسباني في النهاية.