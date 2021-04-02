البايرن ولايبزج.. «التوقيت الأسوأ» في «البوندسليجا»!

برلين (أ ف ب)

يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات المحلية والقارية على وقع غياب هدافه ونجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في «أسوأ توقيت» لبطل أوروبا ومتصدر الدوري الألماني، وذلك قبل مباراته المصيرية ضد مضيفه لايبزج الثاني في المرحلة السابعة والعشرين من «البوندسليجا» غداً «السبت»، وقبل أيام من المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأصيب ليفاندوفسكي «32 عاماً» في التواء بركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد أندورا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد أن سجل هدفين من ثلاثية نظيفة لبلاده، قبل أن يخرج في الدقيقة 63، ويترك معسكر منتخب بلاده قبل المواجهة أمام إنجلترا الأربعاء «خسر 2-1».

وأعلن النادي البافاري أن أفضل لاعب في العالم لعام 2020، سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، ليغيب بالتالي عن مباراة الذهاب ضد وصيفه العام الماضي سان جيرمان في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الأربعاء، والإياب في 13 من الشهر الحالي، إضافة الى المواجهة الهامة ضد لايبزج المتأخر بفارق أربع نقاط فقط.

وقال توماس مولر مهاجم بايرن إن «أصابة ليفا هي أنباء مريرة بالنسبة لنا. إنه أسوأ توقيت ممكن».

وتُظهر الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن الساعي للقب تاسع توالياً في «البوندسليجا»، بعد أن سجل له 35 هدفاً في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم محطماً رقمه الشخصي القياسي «34 في الموسم الماضي»، و42 هدفاً في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتشكل إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم، قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم أسطورة الفريق البافاري جيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفاً في موسم 1971-1972.

وبعد أن سجل هاتريك من رباعية نظيفة أمام شتوتجارت في المرحلة 26 قبل النافذة الدولية، بات ليفاندوفسكي ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني مع 271 هدفاً في 346 مباراة، متفوقاً على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفاً، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق «المدفعجي» مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وفي حال تأهل البايرن الى نصف نهائي المسابقة القارية، يتحتم على ليفاندوفسكي أن يخوض سباقاً ضد الزمن من أجل خوض مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي أو بوروسيا دورتموند في 28 الشهر الحالي.

ويسعى فريق مدرب بايرن هانزي فليك الى الفوز الخامس توالياً في الدوري والسابع في جميع المسابقات منذ خسارته أمام أينتراخت فرانكفورت 1-2 في المرحلة 22.

وسيخوض «عملاق» بافاريا المباراة بغياب الظهير الأيسر الكندي الناشئ ألفونسو ديفيس بعد طرد مباشر في السابقة إثر تدخل قوي على الياباني واتارو ايندو، والمدافع الآخر جيروم بواتنج بسبب تراكم البطاقات، حيث من المتوقع أن يحل نيكلاس زوله مكانه في قلب الدفاع الى جانب النمساوي دافيد ألابا.

من جهته، أكد المدير الرياضي في لايبزج ماركوس كروشي إن «البايرن سيملك فريقاً قوياً على ارض الملعب حتى من دون ليفاندوفسكي»، مضيفاً «لا نتمنى الإصابة لأحد، ولكن علينا أن نركّز على أنفسنا».

فيما اعتبر القائد النمساوي مارسيل سابيتسر أن ذلك يشكل فرصة لفريقه المضيف «ليس لدينا شيء نخسره. فكرة أن الضغط ليس علينا يناسب الفريق».

وكان فريق المدرب يوليان ناجلسمان عوض بفوزه على أرمينيا بيليفيلد 1-صفر في المرحلة السابقة، سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1 في المرحلة 25 عندما توقفت سلسلته من 6 انتصارات متتالية في الدوري.

ويحل بوروسيا دورتموند على مانشتسر سيتي في دوري الأبطال الثلاثاء، إلا أنه يواجه خطر عدم التأهل الى البطولة القارية الأسمى في الموسم المقبل.

يستقبل خامس ترتيب الدوري السبت منافسه آينتراخت فرانكفورت الرابع الطامح للعودة الى دوري الأبطال، بعد غياب 61 سنة، وهو يبتعد عنه بفارق أربع نقاط.

وقال مدرب دروتموند ايدين ترزيتش «إنها مباراة ذات أهمية هائلة بالنسبة لنا، هي مواجهة مصيرية لأن الفرصة أمامنا لتقليص الفارق».

قد يكلّف الفشل في بلوغ دوري الأبطال دورتموند خسارة لاعبيه الأساسيين أمثال هدافه الشاب المتألق النرويجي أرلينج هالاند والإنجليزي جايدون سانشو في سوق الانتقالات المقبلة، إضافة الى خسائر مادية.

وقال المدير المالي في الفريق الأسود والأصفر لصحيفة «رور ناخريختن» المحلية إن النادي خسر 43,5 مليون يورو «51 مليون دولار» من الإيرادات في عام 2020، مضيفًا أن الرقم قد «يسوء بشكل كبير مرة أخرى» في العام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يستضيف فولفسبورج الثالث نظيره كولن السادس عشر الطامح للابتعاد عن منطقة الهبوط، فيما يأمل اونيون السابع تعزيز آماله بمركز قاري عندما يستضيف غريمه هرتا في ديربي العاصمة برلين الأحد.

سجل هالاند 21 هدفًا في 21 مباراة شارك فيها في البوندسليجا هذا الموسم، إلا أنه لا يجد مساندة كافية من زملائه.

بدا غاضباً بعد نهاية المباراة أمام كولن منذ 10 أيام، بعد أن أنقذ فريقه من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع بعدما افتتح له التسجيل أيضاً.

وأشارت صحيفة «سبورت» الكاتالونية الخميس إلى أن وكيله مينو رايولا ووالده آلف-إينجه حطا في برشلونة للتفاوض على انتقاله الى العملاق الكتالوني.

ومع عنوان «قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة»، نشرت الصحيفة الكتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينجه يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن «وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة، هالاند هو المهاجم الذي يريده جوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف».



