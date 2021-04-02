«جولة القمم» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدوران، بعد النافذة الدولية، بمواجهتين قويتين بين أرسنال وضيفه ليفربول في لقاء «الجريحين» من جهة، ومانشستر سيتي المتصدر الساعي للثأر من مضيفه ليستر سيتي الثالث، والابتعاد أكثر في الصدارة من جهة أخرى، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وتشكل المواجهة أمام أرسنال على ملعب الإمارات غداً «السبت» الاختبار الأخير لليفربول، قبل امتحانه الصعب أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في إعادة لنهائي عام 2018، حين خرج الملكي فائزاً 3-1.

ويعاني بطل إنجلترا محلياً، إذ يقبع في المركز السابع على بُعد 25 نقطة من المتصدر وخمس نقاط من تشيلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وقد يكون فريق المدرب الألماني يورجن كلوب سعيداً لخوض المباراة خارج الديار، بعد أن سقط في مبارياته الست الأخيرة في الدوري على أرضه للمرة الأولى في تاريخه، فيما خرج فائزاً من آخر مباراتين خارج القواعد، آخرها أمام ولفرهامبتون بهدف نظيف للبرتغالي جوتا أمام فريقه السابق قبل فترة التوقف الدولية.

من جهته، يأمل أرسنال في العودة إلى سكة الانتصارات، بعد أن أفلت في مباراته الأخيرة من خسارة مذلة امام مضيفه وستهام عندما عوّض تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل 3-3.

وفي ظل مكوثه في المركز التاسع، على بعد سبع نقاط من آخر المراكز الأوروبية، سيعوّل النادي اللندني على الفوز في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمنافسة قارياً في الموسم المقبل، حيث يلتقي مع سلافيا براغ التشيكي الخميس في ذهاب ربع النهائي.

ومُني فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ب11 هزيمة في «البريميرليج» هذا الموسم مقابل 12 فوزاً و6 تعادلات.

وسبق أن انتهت المواجهة الأولى بينهما في الدوري هذا الموسم بفوز ليفربول 3-1 على ملعب «أنفيلد».

ويسعى المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لأن يصبح أول لاعب في صفوف «المدفعجية» يسجل في ثلاث مباريات توالياً ضد ليفربول منذ مواطنه روبير بيريس، أما ليفربول يبحث عن فوز أول في معقل أرسنال منذ أغسطس 2016.

ويدخل مانشستر سيتي المتصدر مباراته غداً «السبت» أمام مضيفه ليستر سيتي على ملعب «كينج باور» متطلعاً للثأر بعد أن سقط أمامه على أرضه بنتيجة مدوية 2-5 في المباراة الأولى التي جمعتهما هذا الموسم على ملعب الاتحاد.

ويسير فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بخطى ثابتة نحو لقبه الثالث في أربعة مواسم، إذ يبتعد في الصدارة بفارق 14 نقطة عن جاره وغريمه يونايتد، علماً أن السيتي خاض مباراة إضافية مقدمة من المرحلة 33 لانشغاله في 25 الشهر الحالي في نهائي كأس الرابطة ضد توتنهام، و15 نقطة عن ليستر.

ويأمل السيتي الطامح لرباعية تاريخية هذا الموسم «الدوري والكأس وكأس الرابطة المحلية ودوري أبطال أوروبا»، أن يستعد بأفضل طريقة لمواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأسمى الثلاثاء.

من جهته، يتسلح فريق المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز بهدافه جايمي فاردي الذي سجل ثمانية أهداف في تسع مباريات خاضها ضد السيتي في الدوري.

أما «البلومون» فيتسلح بسجل متميز خارج قواعده، بعد أن فاز بمبارياته الـ14 الأخيرة بعيداً عن ملعبه في جميع المسابقات، فيما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط في الدوري خارج ملعبه هذا الموسم.

وتشكل عودة صانع الألعاب المتألق جيمس ماديسون من الإصابه دفعة إضافية لليستر الذي أسقط شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة قبل التوقف الدولي، في سعيه لتحقيق فوزين على مانشستر سيتي في موسم واحد من «البريميرليج» للمرة الاولى في تاريخه.

وأعلن السيتي الاثنين عن رحيل أسطورته الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مع نهاية عقده في يوليو المقبل، بعد أن انضم إلى صفوفه قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

وتفتتح المرحلة غداً السبت بلقاء تشيلسي وضيفه وست بروميتش ألبيون حيث سيسعى النادي اللندني لمواصلة سجله النظيف مع مدربه الألماني توماس توخل.

وحافظ «البلوز» على سجله خالياً من الهزائم لـ14 مباراة في جميع المسابقات منذ وصول توخل لخلافة فرانك لامبارد، ولم يتلق خلالها سوى هدفين.

وستشكل المباراة الاختبار الأخير قبل أن ينتقل تشيلسي إلى إشبيلية لمواجهة بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث ستقام مباراته البيتية أيضاً في المدينة الأندلسية بسبب قيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويلتقي مانشستر يونايتد الثاني مع ضيفه برايتون بعد غد «الأحد» في سعيه لفوز ثالث توالياً في الدوري، علمًا أنه لم يخسر في مبارياته التسع الأخيرة في «البريميرليج».

وكان «الشياطين الحمر» منيوا بخيبة قبل النافذة الدولية عندما ودعوا الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس على يد ليستر سيتي، لتبقى الفرصة قائمة أمام لقب أول للمدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير مع اليونايتد من البوابة القارية فقط، حيث يواجه غرناطة الإسباني في الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي الخميس بعد أن أطاح بميلان الإيطالي من ثمن النهائي.

ويلتقي توتنهام السادس مع مضيفه نيوكاسل الأحد، ووستهام الخامس مفاجأة الموسم مع مضيفه ولفرهامبتون في ختام المرحلة الاثنين.



