نتس.. «أول العشرين» في «الشرقية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

عزز بروكلين نتس صدارته للمنطقة الشرقية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأصبح أول فريق في منطقته يحقق 20 فوزاً على أرضه هذا الموسم، بإسقاطه تشارلوت هورنتس 111-89.

وكان جيف جرين أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 21 نقطة، فيما أضاف كايري أرفينج 15 و11 متابعة، إضافة ل17 للاندري شاميت و15 لتايلر جونسون من مقاعد البدلاء لمصلحة نتس الذي فاز بغياب نجمه وهدافه جيمس هاردن.

وعانى هاردن من إصابة في الفخذ وخرج من الربع الأخير، قبل أن يعود فريقه من تأخر، ويفوز على ناديه السابق هيوستن روكتس.

وتقدم فريق المدرب ستيف ناش الغائب عن صفوفه أيضاً النجم الآخر كيفن دورانت بسبب الإصابة 32-11 مع نهاية الربع الأول أمام زهاء 1700 متفرّج سمح لهم بالحضور إلى ملعب «باركليز سنتر» في نيويورك، مع استمرار القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

كما سجل بروس براون 14 نقطة لنتس الذي أنهى المباراة مع 20 ثلاثية ناجحة من أصل 45 تسديدة.

وأحرز كل من جوردون هايوارد وديفونتي جراهام 14 نقطة لهورنتس، مقابل 12 لتيري روزير، فيما اكتفى الفريق ب17 نقطة في الربع الثالث.

وعزز نتس صدارة الشرقية مع 34 فوزاً و15 خسارة من 49 مباراة، فيما استهل هورنتس رابع ترتيب الشرقية سلسلة من ست مباريات توالياً خارج أرضه بفوز وخسارة.

وبقي فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز في مطاردة مباشرة لمنافسه في الشرقية، بعد أن حقق فوزه الـ33 مقابل 15 خسارة من 48 مباراة، عندما اختتم سلسلة من ست مباريات خارج الديار بفوز على كليفلاند كافالييرز 114-94، وقال دوك ريفرز مدرب سيكسرز «كانت رحلة هائلة لنا».

سجل شايك ميلتون 27 نقطة من دكة البدلاء، هي الأعلى لفريقه ونجح بـ10 تسديدات من أصل 14 محاولة.

أنهى سيث كوري المباراة مع 19 نقطة، بما فيها خمس ثلاثيات، فيما أضاف دوايت هاورد 18 نقطة و15 متابعة لسيكسرز الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً منهياً رحلته خارج الديار مع أربعة انتصارات وخسارتين.

وحقق فيلاديلفيا فوزه السابع منذ إصابة نجمه الكاميروني جويل أيمبيد في ركبته في 12 مارس مقابل 3 هزائم.

وقال توبياس هاريس «لقد قمنا بعمل جيد في المحافظة على صلابتنا من دون الرجل الكبير».

وكان فيلاديلفيا أشار الى أن أيمبيد قريب من العودة من دون أن يضيف تفاصيل.

وشهدت المباراة عودة كيفن لوف من جانب كافالييرز بعد غيابه عن ثماني مباريات بسبب الإصابة وسجل 13 نقطة جميعها في الربع الأول.



