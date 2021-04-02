بارتي تقترب من «الطابق العاشر»!

ميامي (أ ف ب)

ستتمكن الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً من الدفاع عن لقبها في دورة ميامي، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات والأولى عند الرجال، بعدما بلغت المباراة النهائية، حيث ستلاقي الكندية بيانكا أندرييسكو، فيما ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً من ربع النهائي مقابل تأهل الروسي أندري روبليف إلى المربع الأخير.

وأطاحت بارتي في نصف النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالمياً 6-3 و6-3، فيما أنهت أندرييسكو رحلة «الرائعة» اليونانية ماريا ساكاري في مباراة مثيرة 7-6,6-3,6-7.

وقالت بارتي الباحثة عن لقبها العاشر في مسيرتها الاحترافية «شعرت وكأني قمت بشيء أفضل في كل مباراة خضتها».

وطلبت بارتي وقتاً طبياً مستقطعاً بسبب آلام في المعدة في المجموعة الثانية، إلا أنها أكدت أنها ستكون جاهزة للنهائي.

وتُقدّم الأسترالية الفائزة برولان جاروس عام 2019 مستويات مميزة منذ أن أنقذت نقطة خسارة مباراتها الأولى في ميامي في الدور الثاني «أُعفيت من الأول» ضد السلوفاكية كريستينا كوتشوفا المتأهلة من التصفيات، قبل أن تطيح بالبيلاروسيتين فيكتوريا أزارنكا وأرينا سابالينكا بثلاث مجموعات.

وأنهت أندرييسكو المصنفة ثامنة المشوار المميز لساكاري «35 عالمياً» في ميامي التي أطاحت المصنفة ثانية اليابانية نعومي أوساكا من ربع النهائي، بتفوقها عليها بثلاث مجموعات في مباراة قوية استغرقت ساعتين و42 دقيقة.

وتسعى أندرييسكو «20 عاماً» المصنفة تاسعة عالمياً إلى لقب رابع في مسيرتها، وأول منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة عام 2019، عندما تفوقت على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وقالت الكندية عن مواجهة بارتي في النهائي، حيث ستلتقي اللاعبتان للمرة الأولى «أردت دائماً أن أواجهها، ستكون مباراة صعبة، وأنا أتطلع قدماً لذلك».

وودّع تسيتسيباس المصنف ثانيًا الدور ربع النهائي بسقوطه أمام البولندي هوبرت هوركاش المصنف 26 بثلاث مجموعات 2-6,6-3,6-4.

وبعدما تعبّدت الطريق أمام تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً لتحقيق أول لقب له في دورات «الماسترز»، بعد خروج المصنف أول في الدورة الروسي دانييل مدفيديف من ربع النهائي أيضاً على يد الإسباني روبرتو باوتيستا أوجوت، سقط اليوناني بدوره.

ووجه الحكم خلال المباراة المثيرة إنذاراً لتسيتسيباس «22 عاماً» لانتهاك الوقت القانوني، بعد أن استغرق دقائق عدة لتغيير قميصه وربطة الرأس.

من جهته، يقدم هوركاش في ميامي أفضل صورة له على ملاعب الكرة الصفراء، حيث أزاح من طريقه في الدورين السابقين الكنديين ميلوش راونيتش ودنيس شابوفالوف.

وهو الفوز الثاني لهوركاش «24 عاماً» على تسيتسيباس في ثامن مواجهة جمعتهما مقابل ستة للأخير.

وقال تسيتسيباس «شعرت وكأن الفرصة كانت بين يدي، أشعر وكأن المساحة كانت أمامي لتقديم شيء أفضل، إنها خسارة مخيبة».

وتابع «كنت في موقع جيد، كل شيء كان تحت السيطرة، ومن ثم فجأة، لا أعرف ما الذي حدث».

وحقق تسيتسيباس بداية قوية بعد أن حسم المجموعة الأولى لصالحه بسهولة 6-2، واصل تألقه وكسر إرسال هوركاش مع بداية الثانية ليتقدم بشوطين نظيفين.

وبعدما بدا أن المباراة متجهة لحسم مبكر، وجد هوركاش إيقاعه وأنقذ نقطتين لكسر إرساله عندما كان متأخراً 15-40 في الشوط الثالث، قبل أن يكسر إرسال اليوناني في الرابع ويعادل 2-2، جدد ذلك في الشوط الثامن وحسم المجموعة لصالحه 6-3، طالب تسيتسيباس بحضور مراقب المباراة مع نهاية المجموعة الثانية، بعد أن وجه له الحكم إنذاراً.

حمل هوركاش الزخم معه إلى المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه اليوناني في الشوط الخامس ليحسمها لصالحه 6-4 وبالتالي المباراة.

وتأهل البولندي المصنف 37 عالمياً الى الدور نصف النهائي من إحدى دورات الماسترز للمرة الاولى في مسيرته.

ويلتقي هوركاش في المربع الأخير مع روبليف الرابع الذي أسقط الأميركي سيباستيان كوردا في مباراة صعبة 7-5,7-6، وتأهل الروسي للمرة الاولى في مسيرته الى نصف نهائي إحدى دورات الماسترز.

وأنهى روبليف المصنف ثامناً عالمياً المجموعة الأولى لصالحه بعد فترات متقطعة بسبب تساقط الأمطار، قبل أن يحسم المباراة بعد ساعة و42 دقيقة.

وأصبح روبليف المصنف الأعلى في الدورة مع خروج تسيتسيباس ومواطنه مدفيديف في ربع النهائي والألماني ألكسندر زفيريف في وقت باكر من ميامي.

وقال روبليف بعد الفوز «ربما عليّ أن أشعر بضغط إضافي، كوني الوحيد الذي بقيت من المصنفين العشرة الأوائل «عالمياً»، ولكني خسرت ضد هوركاش العام الماضي، باوتيستا فاز عليّ منذ أسبوعين ويانيك سبق أن تغلّب على لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل، لذا الجميع قادر على الفوز في النهائي».

وخرج هوركاش فائزاً على روبليف في المباراة الوحيدة التي جمعتهما في الدور الثالث من دورة روما للماسترز العام الماضي، ويلتقي في نصف النهائي الآخر باوتيستا أوجوت مع الإيطالي يانيك سينر.



