مفاجأة غير سارة.. إصابات «الريال» أكثر من أهداف لاعبيه!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ازدحمت عيادة ريال مدريد على امتداد الموسم الحالي بالنجوم المصابين بإصابات مختلفة، وطالت لدى بعضهم شهوراً، وتردد البعض الآخر عليها أكثر من مرة، بالمقارنة للإصابات التي تحدث في أي أندية أوروبية أخرى، والتي تقل كثيراً عما واجهه الفريق الإسباني هذا الموسم تحديداً. وآخر المنضمين مجدداً إلى «عيادة الملكي» النجم سيرجيو راموس قلب الدفاع وقائد الفريق، بعد أن أصيب خلال مباراة منتخب بلاده أمام كوسوفو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن تكرار إصابات نجوم مدريد، أصبح مشهداً مألوفاً، ولكنه يزعج كثيراً الفرنسي زين الدين زيدان مدرب «الريال»، خاصة أن الإصابات زادت خلال الفترة الأخيرة، التي تمثل أهم فترات الموسم وأكثرها حسماً، حيث يقاتل «الميرنجي» على جبهتين مهمتين.. الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، وسيلعب خلال الأيام القادمة 3 مباريات على درجة كبيرة من الأهمية، حيث يواجه ليفربول الإنجليزي في مباراتي ذهاب وعودة، ضمن دور الثمانية لدوري الأبطال، ويفصل بينهما مواجهة أخرى مهمة أمام برشلونة في «الكلاسيكو» الإسباني الشهير في «الليجا».

ولكن الموقع أشار إلى أن هناك ما هو أسوأ من ذلك بالنسبة لجماهير ريال مدريد، إذ إنهم لم يشهدوا أي تعزيز أو دعم بلاعبين جدد لفريقهم منذ عامين، بل يتندرون بأن ناديهم سجل عدد إصابات للاعبيه أكثر مما سجل من أهداف، في «الليجا» هذا الموسم!.

وأضاف الموقع إن الفريق شهد هذا الموسم حتى الآن مالا يقل عن 50 إصابة في صفوفه، بينما لم يسجل لاعبوه إلا 49 هدفاً في «الليجا» منذ بداية الموسم!

وقال الموقع إن هذا الوضع فريد في نوعه في الدوريات الأوروبية الكبرى، وإنه لا يخدم زيدان بالمرة.

وكانت إدارة النادي أعلنت في بيان لها عن إصابة راموس في ساقه اليسرى، وحاجته إلى ما لا يقل عن شهر للعلاج والتأهيل، ما يثير قلق جماهير «الميرنجي» وعشاقه، نظراً للدور المهم الذي يلعبه النجم الأندلسي راموس في المباريات المهمة والحاسمة.



