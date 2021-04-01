العين والنصر.. «العيار الثقيل»!

معتز الشامي (دبي)

تكتسب المباراة المرتقبة بين العين، والنصر، ضمن «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، والتي تجرى أحداثها باستاد هزاع بن زايد، أهمية خاصة للفريقين، وذلك للأحداث والاعتبارات التي تسبقها، وتجعل منها قمة «العيار الثقيل»، شعارها الخروج بـ «العلامة الكاملة» مهما كانت الظروف!

يرفع «الزعيم» شعار الفوز للحصول على دفعة معنوية، قبل بدء مشواره الآسيوي، وخوض مباراة فولاد الإيراني في الرياض يوم 10 أبريل الجاري، والتي يلعبها بدوافع التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي يستمر من 14 أبريل 30 أبريل.

ويطمح «البنفسج» أيضاً إلى تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يقبع حالياً في المركز السادس بـ37 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الخامس.

وسبق أن تفوق «البنفسج» على «الأزرق» في دوري «المحترفين» 16 مرة، ويبحث عن «النصر 17» مساء اليوم، فيما لم يحقق «العميد» الفوز على «الزعيم» في آخر 11 مواجهة بالدوري، مكتفياً بالتعادل مرتين والخسارة في 9 لقاءات»، ولم يحافظ النصر على نظافة شباكه في آخر 10 مواجهات مع العين.

وبالنسبة لـ «العميد»، فإن مواجهة الليلة مليئة بالندية والتحدي، رغم تفوق العين وعلو كعبه بالأرقام في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين، غير أن الحصول على الثقة في المباراة تعتبر استعداداً جيداً للمنافسة في نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين»، يوم 9 أبريل الجاري أمام شباب الأهلي، خاصة أن «العميد» تلقى هزيمة مفاجئة، أمام الفجيرة في الجولة الماضية، وما يرفع طموحات النصر، أن العين لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 6 مباريات على أرضه بالدوري.