شباب الأهلي والفجيرة.. «التقدم خطوة»

دبي (الاتحاد)

يرفع شباب الأهلي والفجيرة شعار «التقدم خطوة»، حيث يعوّل «الفرسان» على النقاط الثلاث، من أجل القفز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، والمنافسة على بطاقة آسيوية في الموسم المقبل، والأمر نفسه بالنسبة للضيوف الذين يعولون على التطور في مستوى الفريق، والفوز الثمين الذي حققه أمام النصر في الجولة الماضية، لانتزاع ثلاث نقاط على درجة كبيرة من الأهمية، للابتعاد عن شبح الهبوط، وتوسيع الفارق عن ملاحقه المباشر عجمان.

وتحمل مواجهة اليوم طابعاً ثأرياً للمدرب مهدي علي الذي بدأ مشواره مع «الفرسان»، بالخسارة أمام الفجيرة في الدور الأول، ويسعى لرد الاعتبار، بفوز يوسع المسيرة الإيجابية التي يعيشها شباب الأهلي بـ 21 مباراة متتالية بلا خسارة.

ومن المنتظر أن تحفل مواجهة اليوم بالإثارة والتشويق، نظراً لأهمية نقاط المباراة بالنسبة للفريقين.