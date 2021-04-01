الوحدة واتحاد كلباء.. «بداية جديدة»!

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

تحمل مباراة الوحدة واتحاد كلباء التي يستضيفها ستاد آل نهيان في أبوظبي اليوم، تحدياً خاصاً بين المدربين، الهولندي هينك تين كات، والأوروجوياني خورخي داسيلفا، حيث تدشن المواجهة مشوار الأول، بعد عودته من جديد لقيادة «العنابي»، وتعد الأولى كذلك للثاني، بعد تجديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، بعد أن قاد «النمور» إلى 9 انتصارات، و5 تعادلات في البطولة، ويتساوى معه الوحدة في عدد مرات الفوز، فيما يتفوق عليه في التعادلات «8 مرات».

يدخل الفريقان المباراة بعد فوز معنوي في الجولة السابقة، حيث نجح الوحدة في نيل «العلامة الكاملة» أمام الجزيرة في «ديربي العاصمة»، بعد واحدة من أفضل مبارياته خلال الموسم، بينما تفوق اتحاد كلباء على خورفكان، ومباراة اليوم تأتي في وضع مختلف، وبعد توقف، فضلاً عن التغيير الفني الذي طرأ على «العنابي».