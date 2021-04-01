حتا والظفرة.. «الخطأ ممنوع»!

مراد المصري (دبي)

يلتقي حتا والظفرة في مباراة مصيرية، خصوصاً من جانب «الإعصار» الذي يدرك أن «الخطأ ممنوع» اليوم، على ستاد حمدان بن راشد في افتتاح «الجولة 23» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورغم أن الظفرة خارج حسابات الهبوط في الوقت الحالي، بعدما أمن نفسه بجمع 20 نقطة، فإن الضغط الأكبر سيكون على حتا صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، والذي يرفع شعار لا بديل عن الفوز، مع تبقي أربع جولات فقط.

وتميل الكفة لمصلحة الظفرة الذي حقق الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد لحتا في خمس مواجهات بينهما، إلا أن «الفارس» لم يذق طعم الانتصار في جميع مبارياته خارج ملعبه هذا الموسم، كما أنه جمع 4 نقاط فقط في مرحلة الإياب.

من جانبه يتطلع «الإعصار» إلى البناء على تطور أدائه في الدور الثاني، وهو الذي حصد 6 نقاط، وقدم أداءً جيداً، قبل أن يتكبد الخسارة خلال العديد من المباريات في الدقائق القاتلة، بأهداف كلفته إهدار العديد من النقاط.