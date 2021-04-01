سلطان بن حمدان: «الرئاسة» ترفع رايات الانتصار في كل مضمار

أبوظبي (الاتحاد)

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بسيف شوط الحول المفتوح في ختامي الشحانية لسباقات الهجن، والذي أقيم مساء أمس بدولة قطر، إضافة إلى فوز المؤسسة العملاقة بـ 4 رموز في اليوم الأخير، وبمجموع 10 رموز خلال مشاركتها في المهرجان، لتحافظ على سجلها الناصع في جميع سباقات المهرجان.

وقدم معاليه التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الداعم الأول لهذا الشعار مما يساهم في مضاعفة الإنجازات وتحقيق البطولات ورفع رايات الانتصار في كل مضمار وميدان، والذي يأتي بفضل توجيهات سموه ودعمه الكبير.

وأكد أن هذا الإنجاز الكبير هو تتويج للعمل الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة، مما جعلها صاحبة سجل حافل تزينه هجن الرئاسة بالعديد من الإنجازات التي سطرها التاريخ طوال عقدين من الزمان.

وأضاف معاليه: فوز هجن الرئاسة بسيف الحول مساء أمس، وبعدد من الرموز الكبيرة في كل المحافل التي شاركت فيها، إنما يؤكد أننا نسير على نهج باني نهضتنا ووحدتنا وصاحب الفضل على عالم الهجن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي ما نزال نجني ثمار ما غرس لنا، وبفضل الجهود المستمرة لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه.

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بجهود مضمري هجن الرئاسة المتميزين، والذين كان لهم الدور الأساسي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ترجمت ما بذلوه جهدا كبيرا، حتى تحافظ هجن الرئاسة على مكانتها الدائمة في القمة.

وأضاف معاليه: مؤسسة هجن الرئاسة تعزيز لمكانة رياضة الهجن في الدولة وخارجها، ما يؤكد أن ما تحقق ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة، التي تسعى دائماً للحفاظ على إرث الماضي وما قدمه الآباء والأجداد، دون إغفال التقدم الحادث في الحاضر بمختلف المجالات، والاستفادة منها في جذب جيل الشباب وشريحة كبيرة من ملاك الهجن والمضمرين إلى هذه الرياضة التنافسية، التي تهدف في المقام الأول إلى توطيد أواصر العلاقات الطيبة بين أبناء الدولة، وكذلك الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكملتقى ناجح بغض النظر عن الفوز من عدمه.

وقال معاليه: هناك خطوات جبارة تحققت على أرض الواقع، في سبيل تطوير سباقات الهجن ووضعها على أساس متين، يعزز مكانتها ويجسد الرغبة المتواصلة في التحديث والتطوير، لتحفيز الملاك على المشاركة والاهتمام بسباقات الهجن، وسنعمل على مواصلة العمل بنفس الجهد والجدية والإصرار، من أجل مزيد من النجاحات في المستقبل، مشيراً إلى أن الهدف الأول لقيادتنا الرشيدة تطوير رياضة الهجن، وهو الأساس الذي نسعى من خلاله لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، والوصول إلى أفضل السبل التي تساهم في تعزيز رياضاتنا التراثية وتطويرها بالشكل المأمول.

وحرص معاليه على توجيه التهنئة إلى كل الفائزين من أبناء الدولة في مختلف السباقات، وإلى الحاصلين على الرموز والألقاب، وقال: نبارك للفائزين الأداء المتميز والمنافسة الشريفة، ونتمنى حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في المهرجان هذا العام، وأعتقد أن المنافسات تميزت بالإثارة والروح العالية والرغبة الكبيرة من أجل حصد الناموس، وحرص المشاركين على إرث الماضي والآباء والأجداد، كذلك الحرص على الالتزام باللوائح والقوانين وروح المنافسة الشريفة بما يحقق الأهداف الرئيسة.