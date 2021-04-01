«الشارقة العمالية» تصل «التتويج»

الشارقة (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات بطولة الشارقة العمالية التي نظمتها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب، على مدى ثلاثة أشهر.

وسيشهد اليوم الختامي منافسات مثيرة لحسم ألقاب البطولة، وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات، وتكريم أفضل اللاعبين من قبل سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بحضور حشد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والمسؤولين بالقطاع الرياضي في الدولة، وإمارة الشارقة، ومسؤولي الفرق المشاركة في البطولة.