العنبري: قلوبنا مع ويلتون ونتمنى عودته

علي معالي (الشارقة)

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن فترة التوقف الأخيرة جاءت مناسبة وجيدة ل «الملك» من كافة النواحي، وقال: كانت فرصة لعلاج اللاعبين الذين طاردتهم الإصابات، وابتعدوا عن الملاعب لفترة، وتنتظرنا مباراة قوية مع بني ياس متصدر الدوري بعد غد «السبت» في جولة غاية في القوة بالنسبة للفريق.

وأضاف: الشارقة يقدم مباريات جيدة، إلا أن النتائج غير إيجابية، ومع كل ذلك، فإن ثقتي كبيرة في تقديم المردود المنتظر، وحالياً لدينا أكثر من خيار في اختيارات اللاعبين، وأعرف أننا مطالبون خلال المباريات المتبقية من الدوري بتحقيق الانتصارات.

وقال: غياب المهاجم ويلتون سواريز بسبب مرضه شيء مؤسف ومحزن، كونه شخص مهم للفريق، سواء في الملعب أو خارجه، ونحن سواء جهاز فني وإداري أو لاعبين نتمنى عودة ويلتون سريعاً لأننا نحبه، وقلوبنا معه وأتمنى وجوده مرة أخرى.

وأضاف: بني ياس أفضل فريق في الجانب الدفاعي، ولدينا رغبة كبيرة في تقديم المستوى الإيجابي، ولدينا عمل كبير في بطولة آسيا.