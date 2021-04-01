كايزر: مباراة الجزيرة والوصل «حاسمة» للغاية









مصطفى الديب (أبوظبي)

شدد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على أن مباراة فريقه أمام الوصل في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي بعد غد «السبت» مهمة وحساسة للغاية، وقال: تنتظرنا مواجهة أمام فريق متطور للغاية، ويلعب كرة قدم قوية، لكننا لن نغير من طريقتنا، وسوف نلعب بالنهج نفسه لاقتناص الفوز.

وأشار إلى أن اللاعبين الدوليين انضموا لتدريبات الفريق، ولكن هناك بعض الإصابات مثل خليفة الحمادي وزايد العامري، ويتحدد موقفهما من المشاركة خلال التدريب الأخير.

وأضاف: بكل تأكيد نعرف أهمية المباراة في صراع البطولة، وسوف نقاتل على الفوز في المباريات الأربع المتبقية بالدوري.