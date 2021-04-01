زاناردي: خورفكان جاهز لعجمان

فيصل النقبي (خورفكان)

قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، إن لقاء فريقه أمام عجمان بعد غد «السبت»، في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، في غاية الأهمية لـ «النسور» من أجل تعويض الخسارة أمام اتحاد كلباء في المباراة الماضية.

وأضاف: ساعدتنا فترة التوقف على التجهيز الجيد للقاء، ونستعيد جهود البرازيلي باولينو في لقاء «البرتقالي»، واللاعب له أهمية كبيرة بالفريق، والمنافس من الفرق المتطورة ويلعب جيداً، ولديه طموح الهروب من المنطقة الخطرة، وندرك أنه قادم من أجل الفوز، لذا علينا الانتباه وتأمين خطوطنا جيداً.

وأشار زناردي إلى أهمية إنهاء الموسم بأفضل صورة، وقال إن الجولات الأربعة الأخيرة مهمة ويدخلها خورفكان لحصد نتائج إيجابية.