هيلمان: الوصل يخوض مباراة «شطرنج»

مراد المصري (دبي)

وصف البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل مواجهة الجزيرة بعد غد «السبت»، في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، بلقاء «شطرنج» يتوجب فيه على فريقه تنويع أساليب هجومه، والعمل على إحكام دفاعه، واستغلال المساحات لفريق مطالب بالهجوم، لكونه يحتاج إلى تعويض خسارته في المباراة الماضية، في سباق المنافسة على اللقب.

ورفض هيلمان تحديد قدرة الثنائي ليما وعلي سالمين على المشاركة في المباراة المقبلة، مؤكداً أنه يختار التشكيلة الأساسية وفق الجاهزية، ولكن في المجمل فإن جميع اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء.

وأشار إلى أن فريقه كان قادراً على تجنب الخسارة مباراة الدور الأول أمام الجزيرة لو اسعفه الوقت، حيث كانت الأولى مدرباً مع الوصل.