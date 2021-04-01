العين تستضيف مباراتي «الحسم» بدوري هوكي الجليد

أبوظبي (وام)

تقام غداً «الجمعة» مباراتان فاصلتان لتحديد طرفي نهائي الدوري الإمارات لهوكي الجليد لموسم 2020 - 2021، تجمع الأولى بين فريقي ستورمز أبوظبي وذيبز العين، فيما يلتقي في الثانية مايتي كاملز ووايت بيرز في صالة ألعاب «هيلي» بمدينة العين.

كانت فرق المربع الذهبي لدوري الإمارات لهوكي الجليد قد تساوت في مجموع نقاط مباريات الذهاب والإياب، لفوز كل فريق في إحدى الجولات، حيث فاز في الذهاب فريق «مايتي كاملز» على حساب «وايت بيرز»، وفاز الفريق العيناوي «ذيبز» على حساب «ستورمز أبوظبي».. وفي الإياب رد «ستورمز» بفوز ثمين على «ذيبز العين»، وفاز «وايت بيرز» على منافسه «مايتي كاملز».

وبهذه النتائج تم إرجاء بطاقتي التأهل لنهائي هوكي الجليد الإماراتي إلى مباراتين فاصلتين لا تقبل القسمة على اثنين.



