دورتموند يترقب عودة ريوس وجيريرو في «الحاسمة»

دوسلدورف (د ب أ)

يأمل بوروسيا دورتموند أن يتمكن «الثنائي»، القائد ماركو ريوس، واللاعب رافايل جيريرو من العودة للفريق استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام آينتراخت فرانكفورت، بينما يستمر غياب جادون سانشو ويوسوفا موكوكو.

وغاب ريوس عن آخر مباريات الفريق بسبب مشكلة في القدم، بينما غاب جيريرو عن آخر أربع مباريات بسبب مشكلة عضلية.

وقال إدين تيرزيتش المدير الفني للفريق: تبدو الأمور جيدة في هذه اللحظة، تدرب الثنائي بشكل جيد لذلك نتوقع أن يكونا ضمن خياراتنا.

وغاب المهاجم الإنجليزي سانشو طوال مارس الماضي بسبب تمزق عضلي، ولكن تيرزيتش يأمل أن تتغير الأوضاع خلال السبعة أو العشرة أيام المقبلة.

في الوقت نفسه، عاد اللاعب الشاب موكوكو مصاباً من بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً ولا يمكنه اللعب، وقال تيرزيتش إن الفحوص الطبية ستحدد مدة غيابه.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس بفارق أربع نقاط، ويريد بشدة التأهل للبطولة الأوروبية، لذلك يتعين عليه الفوز في تلك المباراة.

وقال تيرزيتش: النظر إلى جدول الترتيب يظهر أن المباراة المقبلة مهمة للغاية، ونكتشف بعد الموسم ما إذا كانت مباراة تشبه المباريات النهائية.



