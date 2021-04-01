«روعة» تواجه «غزوان» و«عارف» في «العين للسرعة»

العين (الاتحاد)

ينظم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف حفل سباقه الثالث عشر غداً «الجمعة»، «سباقه قبل الأخير»، والذي يتألف من 7 أشواط لخيول العربية والمهجنة الأصيلة، متضمنة بطولة العين للسرعة (هيبة)، ويتنافس خلال الأمسية نحو 94 خيلاً.

وتتصدر «روعة» لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سام هتشكوت، منافسات الشوط السابع والأخير في بطولة العين، وهي الفائزة في سباق شروط للسرعة في العين، وفي مشاركتهما الأخيرة تقدمت على «غزوان الخالدية» بإشراف هلال العلوي.

وتواجه أيضاً «عارف» بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة أشتيبان مازور، الفائز في سباقين بالموسم، وتختتم القائمة بوجود «إم اتش رحال» بإشراف اليزيه جياني.

ويتصدر «فولسهود» بإشراف علي راشد الرايحي الفائز في جبل علي، ترشيحات الشوط الثاني لسباق الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، فيما ينافسه «رايق» بإشراف دوج واتسون المتألق في سباق للسرعة بالعين، وينافس أيضاً «دينجرس ثوت»، و«لا هموم».

ويستهل الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويبحث «أيه أف المريب» عن فوزه الأول في العين بإشراف أرنست أورتيل.

ويدفع خليفة النيادي بالجواد «أيه أف المجاز» الذي افتتح الموسم بفوز لمسافة السرعة في العين، ويعود «الغربي» للمنافسة بعد حلوله في المركز الثالث الشهر الماضي.

ويتصدر «كسرى» بإشراف عبدالله الحمادي و«مذهل» بإشراف إريك لمارتنيل، منافسات الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، الأول فاز على ذات المضمار والمسافة، والثاني فائز بسباق المبتدئة وهناك «منور» صاحب الفوز القوي في سباق للمبتدئة في العين.

ويسعى «باهر» صاحب المركز الثاني في مشاركته الأخيرة على ذات المضمار والمسافة بإشراف إريك لمارتنيل، إلى بالفوز، بالشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وينافسه كل من «همان الجسرة» و«ويل باور» أصحاب المركزين الثالث والرابع في ذات السباق.

ويأمل «سندس» و«الذيبة» و«أيه أف تبيان»، للفوز بالشوط الخامس للمهرات والأفراس لمسافة الميل، فيما ينطلق الشوط السادس لمسافة السرعة لمسافة 1000 متر، وأبرز الخيول المتحدية «أيه أف لمار» و«إي أس عجب» و«أيه أف يختم».