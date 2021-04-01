6 منافسات في نهائي موسم خيول القفز الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الجمعة» على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي، فعاليات منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية لونجين الراعي لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتقام منافسات النهائي في يومي الجمعة والسبت، وتتألف من 12 منافسة، 6 منها خاصة بنهائي الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، بواقع منافسة يومياً لكل فئة، ومنافسات اليوم للخيول الصغيرة جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، تبدأ بمنافسة الخيول عمر 5 سنوات مواليد 2016 على حواجز (110) سم، وتليها منافسة الخيول عمر 6 سنوات مواليد 2015 على حواجز (120) سم، ثم منافسة الخيول عمر 7 سنوات مواليد 2014 على حواجز (125) سم، ومنافسات يوم غد جميعها بمواصفات الجولتين على ارتفاعات مغايرة، للخيول عمر 5 سنوات على حواجز ارتفاعها (115) سم، وعمر 6 سنوات على حواجز (125) سم، وعمر 7سنوات على حواجز (130) سم، وتحتسب النتائج بتجميع النقاط لكل فارس في المنافستين، وعلى ضوئها يتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة.

وتقام منافستان (مفتوحة المشاركة)، الأولى من جولة واحدة على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (125 ـ 130) سم، والثانية من مرحلتين على حواجز (130) سم، ومثلهما للفرسان المبتدئين الأولى من جولة واحدة على حواجز (110) سم، والثانية من جولة مع تمايز على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (110 ـ 115) سم، وبها يختتم الحفل مساء يوم غد السبت.

يمثل اتحاد الفروسية حسام زميت، لنهائي الخيول الصغيرة، ويترأس الحكم الدولي خليل إبراهيم لجنة التحكيم بمعاونة 5 محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات الدولي مارك دبيير بمساعدة عبد الرؤوف محمد، ويشرف على ميادين الختام، الدولي علي مهاجر بمعاونة أربعة مشرفين دوليين.



