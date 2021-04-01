«الملك» يترقب «الحفل 15» على «مسرح اليد»

رضا سليم (دبي)

تنتظر جماهير الشارقة حسم فريقها درع دوري أقوياء اليد، للمرة الخامسة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، عندما يلتقي فريق الوحدة مساء غد «الجمعة» بصالة الشارقة، ضمن الجولة العشرين من المسابقة، حيث يحتاج «الملك الشرقاوي» للتعادل لحسم الدرع، في الوقت الذي يسعى الفريق لتحقيق الفوز الثامن عشر على التوالي، وهو ما يمثل تحدياً جديداً، خاصة أنه فاز بدرع العام الماضي دون خسارة، وحسم الدرع أيضاً قبل النهاية بجولتين، إلا أنه يواجه الوحدة الذي يقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، آخرها أمام شباب الأهلي التي خسرها بفارق هدف.

وتشهد نفس الجولة غداً مباراتين، الأولى تجمع بين الجزيرة والعين بصالة فخر أبوظبي، وهي المباراة التي ستتكرر يوم الثلاثاء المقبلة بصالة العين في المباراة المؤجلة بينهما، كما يلتقي دبا الحصن مع النصر بصالة الحصن، وتستكمل الجولة غداً السبت بمباراتين الأولى تجمع بين مليحة وشباب الأهلي بصالة مليحة، والثانية بين الظفرة وبني ياس بصالة السماوي.

ورغم أن الشارقة حسم درع الدوري بحسابات المنطق، خاصة أن المباريات المتبقية له مع مليحة والظفرة خلال الجولتين المقبلتين، إلا أن صراع النقطة بين الفرق يشعل المنافسات في الأمتار الأخيرة، بحثاً عن وضعية أفضل في جدول الترتيب، خاصة الثلاثي العين الثاني برصيد 43 نقطة، والنصر الثالث برصيد 42 نقطة، ومليحة الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يطاردهم شباب الأهلي الخامس برصيد 38 نقطة، وهو ما يجعل مواجهة مليحة وشباب الأهلي بالغة الأهمية، لأن فوز «الفرسان» يقلل من حظوظ مليحة في البقاء في المربع، بينما فوز مليحة سيثبت أقدامه في المربع، ليكون قد حقق قفزة في ثاني المواسم له في دوري الرجال.



