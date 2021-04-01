«الباشا» و«هيسكث».. صراع على كأس مارس للبولو

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار غداً «الجمعة» عن بطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر مارس، والتي يشارك فيها 4 فرق بمعدل «هانديكاب» 6 جول، وهي الباشا وهيسكث وبيلاندي وايفزا، ويلتقي في المباراة النهائية على كأس البطولة فريقا الباشا وتراتوك هيسكث، ويسبق النهائي مباراة تجمع بين ايفزا مهرة وبيلاندي على المركزين الثالث والرابع.

ويقود فريق الباشا في النهائي جمال غباش ومعه سانتوس أريارتي وخوستو كوينتو ودياز البريدي، بينما يقود فريق تراتوك هيسكث بقيادة رجا أبو الجيبين ومعه لورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس أريارتي.