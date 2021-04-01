«المهام الخاصة» بطل التجديف الثابت للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

توج العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في بطولة التجديف الثابت سيدات، لمسافة 5 كلم، بمشاركة 8 فرق يمثلن القطاعات الشرطية.

وأقيمت البطولة في صالة peak fitness بحديقة أم الإمارات بأبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021، وفاز قطاع الموارد البشرية بالمركز الثاني، وحصل قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثالث.

وأشاد مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، باللياقة البدنية والفنية وبروح التنافس الرياضي المميز بين المتسابقات، مؤكداً دعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية لأهميتها في رفع اللياقة للمنتسبين والمنتسبات، وكذلك المساهمة برفع الروح المعنوية، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل الشرطي والأمني.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة، وتشجيع وتحفيز كافة المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.



