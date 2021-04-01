«بوانيش صلاحة» تزين مهرجان الظفرة البحري

مصطفى الديب (أبوظبي)

ينظم غداً «الجمعة» نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، بمدينة المرفأ ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ويشارك في السباق 50 بانوشاً شراعياً من الشباب الصغير، لاسيما وأن هذه الفئة تعنى بالبحارة الصغار، ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 450 ألف درهم جوائز مالية للمشاركين والفائزين بالمراكز الأول، بهدف تحفيزهم على المشاركة والتواجد في هذه السباقات التراثية الأصيلة.

وتقام منافسات السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي نفس التي تم اتباعها خلال السباقات الماضية، وشهدت التزام الجميع بتلك الإجراءات

ويعد سباق صلاحة هو الرابع الذي ينظمه «أبوظبي الشراعي» ضمن مهرجان الظفرة، بعد سباقات جنانة لفئة 22 قدماً ومروج لفئة 43 قدماً والتفريس والتجديف التراثي.

على جانب آخر ينظم النادي مجموعة من سباقات التجديف الشراعي الحديث «ريجاتا» ضمن فعاليات المهرجان أيضاً، وتقام على مدار الجمعة والسبت.

من جهته أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سادته البالغة بالنجاحات التي يحققها مهرجان الظفرة البحري بشكل عام وسباقات التراث البحري بشكل خاص، موجهاً الشكر للجميع على الاجتهاد والالتزام في نفس الوقت للحفاظ على الصحة العامة، مشيراً إلى أن الصحة العامة هي الهدف الأهم في ظل إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة.



