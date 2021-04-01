ختام ناجح لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم «الخميس» بنجاح كبير، منافسات بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات في نسختها الثانية، والتي أقيمت في نادي ضباط القوات المسلحة على مدار شهر كامل، بالتعاون مع نادي كراكال للرماية، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وفق القواعد والمعايير الدولية التي وفرت للمشاركات تجربة استثنائية وسط بيئة آمنة، وخلقت البطولة فرصة لتطوير واكتشاف مهارات جديدة في رياضة الرماية، بمشاركة 44 سيدة من المحترفات والهواة، تأهل منهن 20 سيدة تنافسن في مرحلة النهائيات لمسافة 20 مترا.

وفازت سلوى سالم الحضرمي بالمركز الأول بإحراز 87 نقطة، وحسم الشوط الإضافي المركز الثاني لصالح هند محمد الجنيبي، وحلت هدى السيد الظاهري ثالث بـ 84 نقطة.

واقتصرت المنافسات على المواطنات من عمر 16 سنة فما فوق، وتم تخصيص جوائز مالية يقدر مجموعها بـ 15 ألف درهم للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث توجت ناعمة المنصوري والدكتورة أمنيات الهاجري، أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الفائزات.

ومن جانبها قالت ناعمة المنصوري: تواجد هذا العدد من السيدات في النسخة الثانية، وفي مثل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية يؤكد عزيمة المرأة الإماراتية وقوتها في ممارسة ما ترغب من رياضات وهوايات وإثبات أنفسهن، ويعد دليلاً على استمرار نجاحات الأكاديمية، والتي سيكون لها حضور أكبر في العديد من الرياضات والمسابقات المحلية المجتمعية والدولية، وبما يتناسب مع اهتمامات السيدات في المجتمع مهما اختلفت الأعمار والجنسيات، من خلال جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي لهن، وتمكينهن عبر ممارسة الأنشطة الرياضية التي يقدمها فريق عملنا الدؤوب والذي يحرص على توفير كل المساندة والدعم للمرأة وتعزيز وغرس القيم المجتمعية للجيل الجديد.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري على أن هناك هدفاً استراتيجياً تسعى إلى تحقيقه الرياضة النسائية الإماراتية، من خلال تشجيع المرأة على ممارستها، حيث قالت: نحرص من خلال عملنا في الأكاديمية بالعمل على زيادة عدد الأنشطة النسائية في المجتمع وتوسيع قاعدة الإنجازات الوطنية مع التركيز على وضع استراتيجيات العمل التي تعزز من قدرات المرأة الإماراتية، لكي تتمكن من إثبات ذاتها، وتحقيق النجاح على مختلف الأصعدة.

كما عبر السيد عبيد المزروعي، المدير العام لنادي كراكال للرماية، عن سعادته بالنجاح الكبير والتعاون المثمر، الذي جاء مع نهاية المنافسات والبطولة حيث قال: سعداء جداً بأن نكون جزءًا من هذا التعاون الرياضي، الذي نشهد من خلاله مشاركة كبيرة من السيدات في البطولة، مما يعكس التقدم الذي وصلنا إليه بتكاتف المجهود والعمل لنشر الثقافة الرياضية النسائية في المجتمع، واعتمادها كأسلوب حياة يتم اتباع نهجه ومسلكه.



