دبي تحتضن تصفيات «بارك درفت»

دبي (الاتحاد)

تعود ريد بُل كار بارك درفت إلى الدولة، حيث يجتمع أفضل المتسابقين في الدولة في منطقة سوق المرفأ في جزيرة ديرة، للتنافس على لقب «ملك الدرفت» لعام 2021، وحصد بطاقة التأهل إلى النهائي العالمي، الذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتقام المنافسات بالشراكة مع اتحاد رياضة السيارات وإطارات دنلوب، وقناة دبي الرياضية، وموقع عرب جي تي، وسيرافق الفائز في النهائيات العالمية حامل لقب العام 2020، محمد شاكر، الذي سبق وتأهل في نوفمبر الماضي بعدما تمكن على متن نيسان سيلفيا من الفوز على 16 درفتر، محققاً نتيجة مميزة «349 نقطة من 400»، وفي المركز الثاني حل اللبناني محمد شهاب محققاً 347 نقطة، في حين حل المصري سمير العدل ثالثاً مع 338 نقطة.

وسيقام الحدث هذا العام وراء أبواب مغلقة من دون جمهور، إلا أنّه يعد بالكثير من المنافسة والحماس، حيث يقام وسط جميع الاحتياطات اللازمة لمشاركة الأطقم والسائقين من خلال اتباع إرشادات صارمة تتماشى مع توجيهات الحكومة.

ويتولى تحكيم المنافسات المدير الرياضي للحدث وأسطورة الدرِفت عبدو فغالي، ملك الدرفت الأردني أحمد دحام، المتسابق اللبناني يوسف باسيل وعضو منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية وضاح عبدالله علي.

ونظمت بطولة ريد بُل كار درفت لأول مرة عام 2008 في لبنان، ولكنها شهدت على مر السنين تطوراً لافتاً، حيث بات لها جمهور كبير قبل أن تأخذ طابعاً دولياً في الآونة الأخيرة، حيث باتت أكثر من مجرد عرض لمهارات التحكم بالسيارة، فالفوز بالبطولة الفريدة يتطلب جمع أكبر قدر ممكن من النقاط الموزعة على 400 نقطة، خلال مراحل المنافسة التي تُتوّج في جولة نهائية تشمل أفضل أربعة سائقين.



