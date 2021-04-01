52 دولة تتنافس على ألقاب «أبوظبي جراند سلام» في الجو جيتسو

أبوظبي (وام)

تنطلق صباح الغد «الجمعة» منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، بمشاركة نخبة لاعبي العالم المصنفين والمصنفات من 52 دولة بمختلف القارات، في كل الأوزان للأحزمة البنفسجي والبني والأسود بالغين وأساتذة.

ورصدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، التي تقام على مدار يومي 2 و3 أبريل، بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة، على 3 أبسطة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتعد جولة أبوظبي هي المحطة الرابعة والأخيرة من جولات أبوظبي جراند سلام في نسختها السادسة، حيث أقيمت الجولات الثلاث الماضية في ميامي الأميركية في أغسطس 2020، وريو دي جانيرو بالبرازيل في نوفمبر 2020، ثم موسكو بروسيا منتصف مارس 2021، وذلك ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حول العالم، والتي تصل إلى 80 بطولة كل عام.

وتأكدت مشاركة عدد من مشاهير اللعبة في منافسات الحزامين الأسود والبني، ومنهم فرانشيسكو جوناس أندرادي، وهياجو جورج، ولوكاس بينهيرو، وجابريل سوزا، ولياو ساجيورو، والبحريني علي منفردي، ودييجو باتو باتيستا، واسبن ماثيسين، وتياجو ماسيدو، وكلاديو كالاسانس، وجوتيري باربوسا، وجايمي كانوتو، وايزاك براز، وتومي لانجكر، وأدام وردزنيسكي، وباتريك جوديو، وجوتنبرج بيريرا، ووالاس كوستا. واللاعبات بريندا لاريسا، وإليانا كاروني، واريادني أوليفييرا، وأنا رودريجيز، وبيتريسا ميسكيتا، ولاريسا بايز، ولويزا مونتيرو، وجوليا بوشر، وجابرييل بيسانها، وكيندل ريوزينج.

وتكتسب جولة أبوظبي جراند سلام أهمية استثنائية، في ظل عدد النقاط التي يحصل عليها اللاعب الفائز بالمركز الأول، والتي تبلغ 3000 نقطة يستفيد منها في التصنيف السنوي للاعبي الرابطة، وهي أكبر نسبة من النقاط في بطولة واحدة، بالتساوي مع جولة ريو دي جانيرو جراند سلام، وبما يزيد بـ 1000 نقطة عن جولتي ميامي وموسكو.

كما تتضمن البطولة حفل تكريم اللاعبين المصنفين الأوائل في بطولات رابطة أبوظبي للمحترفين لموسم 2020 - 2021 مع ختام المنافسات غداً السبت، كما أنها أفضل إعداد للمشاركة في الحدث العالمي الأبرز، الذي يليها مباشرة على نفس الصالة وهي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بالفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري.

وتوجه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالشكر والتقدير إلى الجهات المختصة في الدولة وحكومة أبوظبي، للمساهمة في تطبيق أعلى معايير الجودة في الإجراءات الاحترازية للحفاظ على اللاعبين ووقايتهم، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحويل التحدي الصحي العالمي إلى قصة نجاح، من خلال توجيهات قيادتها الرشيدة، وجهود خط الدفاع الأول، والتزام أهلها والمقيمين فيها.

وأوضح الهاشمي أن سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام وبطولات رابطة أبوظبي للمحترفين في مختلف القارات، ساهمت في عودة الحياة إلى الجو جيتسو، وفي تعافيها بعد التوقف بأسرع وقت، وأن اللجنة المنظمة يحسب لها التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية في كل الجولات، بما أعاد الثقة للاعبين في المشاركة بالبطولات، وقلل من التأثيرات السلبية لفترة توقف النشاط في بعض الدول نظراً لظروف الإغلاق بها.

وبدوره، أكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن اللاعبين وصلوا بالفعل إلى أبوظبي وخضعوا لكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، خصوصاً نظام المنطقة المنعزلة «الفقاعة»، كما خضعوا لإجراءات الوزن الرسمية ومسحة الأنف، صباح أمس، في صالة جو جيتسو أرينا.

وينافس على جوائز الأفضل في التصنيف الدولي للموسم الجاري ببطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، كل من: هياجو جورج في وزن تحت 62 كجم، وليوناردو ساجورو في وزن 69 كجم، وأدم وردزنيكسي في وزن تحت 94 كجم، واللاعبات: أماندا كانوتو في وزن 55 كجم، ولاريسا بايز في وزن تحت 62 كجم، ويارا ناسيمنتو في وزن تحت 95 كجم.



