«عمومية الدراجات» تقر مشاركة «المقيم» بكأس رئيس الدولة

الشارقة (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الدراجات في مقر نادي الشارقة للشطرنج، برئاسة منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، بحضور ممثلي 16 نادياً الأعضاء من أصل 17 وهم شباب الأهلي والنصر والجزيرة الحمراء والتعاون ودبا الحصن ومسافي والشارقة والحمرية وخورفكان ومليحة والبطائح واتحاد كلباء والرمس أبوظبي ومصفوت والفجيرة.

وشهد الاجتماع دعوة المدقق المالي للاتحاد للاجتماع والتي اعتمد على أساسها دعوته في الاجتماع المقبل، كما تم الاعتراض على مشاركة اللاعب المقيم في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقوبل هذا الاعتراض بالرفض من قبل الجمعية العمومية من خلال التصويت، حيث وافق 14 عضواً من الحضور بأهمية ضم الأندية لاعب واحد مقيم في صفوف الأندية المشاركة في مسابقة الكأس، بهدف إثراء المسابقة، وزيادة الإثارة بها واستقطاب الشركات والمؤسسات الراعية لكافة فعاليات الاتحاد.

وتمت الموافقة على تحويل المقترحات الفنية للدراسة من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد، على أن يتم إعداد لائحة فنية جديدة يتم تعميمها على الأندية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وفي الختام صادقت الجمعية العمومية على الحساب الختامي والميزانية المقترحة للموسم المقبل بعد أن قام رئيس الاتحاد بدعوة كافة ممثلي الأندية للحضور في سباق كأس رئيس الدولة الذي سيقام يوم 9 أبريل الجاري بمضمار القدرة بمنطقة سيح السلم في دبي والمشاركة في تتويج أبطال نسخة الموسم الحالي.



