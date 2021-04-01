منتخبنا يكسب الاحتكاك في دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

كسب منتخبنا فرصة قوية للاحتكاك في بطولة حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة، وذلك بعد خسارة منتخبنا ومعه نظيره الكويتي في أول يومين من الدور الأول «المجموعات»، حيث يسعى القائمون على منتخبنا لإعداد اللاعبين واللاعبات، والاحتكاك مع مدارس مختلفة في بطولة بهذا الحجم، وقبل المشاركة في بطولة آسيا البارالمبية للشباب التي تستضيفها البحرين ديسمبر المقبل.

وخسر لاعب منتخبنا محمد الزرعوني أمام السويسري لوسا بشوطين دون رد 2/21 و5/21، كما خسرت ميرة أبو حطب أمام الهندية كيور 1/21، 1/21، فيما خسرت سلامة الخاطري أمام البلجيكية سقوى صفر/21 و2/21.

وفاز الفرنسي توماس على الكويتي راشد الجلاف 21/8

و21/19، بينما فازت الهندية مناس المصنفة الأولى على الأوكرانية الشابة أوكسانا 2/1 بنتيجة 21/14 و19/21 و21/17، بعد أن قدمت اللاعبة الشابة مباراة كبيرة وأرهقت البطلة الهندية في العديد من فترات المباراة، مؤكدة أنها مشروع بطلة قادمة.

وظهر الفرنسي لوكاس بطل العالم الحائز على ذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019 في الحدث، حيث يستعد لخوض تحدي «بارالمبية» طوكيو من دبي بعد تأهله للأولمبياد.

وأعرب البطل الفرنسي عن فخره واعتزازه بالتواجد في نسخة دبي للعام الثالث، خصوصاً في هذه البطولة الاستثنائية، مشيراً إلى أنه يحب الإمارات ودبي، ويحرص على المشاركة في بطولاتها.

ووصف لوكاس تنظيم البطولة بالاحترافي، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة لتقديم نسخ متميزة يكون لها المردود الإيجابي على البطولة على جميع الأصعدة.

من ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، أن الإشادة الدولية التي حظيت بها البطولة دليل آخر على عطائه، الذي لم يتوقف لأصحاب الهمم بصفة عامة والعمل الإنساني بصفة خاصة، مشيراً إلى أن هذا جزء قليل نعبر به عن وفائنا في نادي دبي لأصحاب الهمم لما قدمه فقيد الوطن طيلة هذه السنوات.

وقال: رغم جائحة «كورونا» ظهرت دول جديدة في هذه النسخة، وهو ما يعتبر مكسباً كبيراً إضافة إلى ارتفاع المستوى الفني في العديد من المباريات، الذي يعد دليلاً على إرادة «أصحاب الهمم» رغم كل تحديات «الجائحة».