«المحترفين» تطلق برنامج «كأس الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة المحترفين برنامج «كأس الخمسين»، في إطار الحملة الإعلامية والترويجية، تمهيداً للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي المقررة يوم 9 أبريل الجاري على ملعب الشارقة بين النصر وشباب الأهلي.

ويقدم الإعلامي محمد جاسم البرنامج الذي يتم بثه عبر منصات رابطة المحترفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستضيف نخبة من الإعلاميين والمحللين الفنيين، حيث استضاف في الحلقة الأولى الإعلامي محمد الجوكر، فيما يستضيف في الحلقة الثانية محمد مطر غراب المحلل الفني في قنوات دبي الرياضية، وفي الحلقة الثالثة الإعلامي حسن الجسمي.

واستوحى البرنامج عنوانه من شعار المباراة النهائية «كأس الخمسين»، الذي تم إطلاقه ضمن احتفالات الدولة بالعام الخمسين على التأسيس، ويتميز البرنامج بأسلوبه الشيق والخارج عن الروتين خلال مدة زمنية لعدة دقائق، يتم خلالها استطلاع آراء الضيوف من كافة الجوانب الخاصة بالمباراة النهائية لهذه المسابقة عموماً، والتوقعات الفنية والتحليل المتوقع للمباراة المرتقبة بين النصر حامل اللقب وشباب الأهلي أكثر الفرق فوزاً باللقب في عصر الاحتراف، إلى جانب كون المباراة تحمل طابعاً خاصاً بالنظر لكونها مواجهة «ديربي» عريقة في دبي، وهي مباراة مكررة لنهائي العام الماضي لذلك سيكون الطموح ما بين سعي النصر لتكرار تفوقه، ومحاولة شباب الأهلي التعويض هذه المرة.

وحظي البرنامج بتفاعل كبير مع إطلاقه، ونال نصيباً كبيراً من المشاهدات وردود الفعل مع زيادة الحماس لدى الجماهير ترقباً للموعد المقبل في المباراة النهائية.

يذكر أن رابطة المحترفين، أطلقت منذ مطلع الأسبوع العديد من الفعاليات الترويجية في إطار حملة العد التنازلي من أجل نهائي كأس الخليج العربي عبر مختلف المنصات الخاصة بالرابطة.



