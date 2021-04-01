نواف مبارك: مباراة الشارقة وبني ياس «الأكثر إثارة»

علي معالي (دبي)

شدد نواف مبارك لاعب الشارقة وبني ياس الأسبق، أهمية لقاء الفريقين في «الجولة 23» لدوري الخليج العربي، مؤكداً أنه الأكثر الإثارة خلال السنوات الأخيرة، وفرصة مواتية لـ «السماوي» لإثبات جدارته بالصدارة، وفي الوقت نفسه، عودة الملك» من جديد للواجهة.

وقال: الشارقة يعتبر من أقوى الفرق التي يواجهها «السماوي» خلال الجولات المقبلة، والأرقام تقول ذلك، والجزيرة «الوصيف» لديه مباراة مع العين في «الجولة 25»، وإذا استغل بني ياس الفرصة، وحقق الفوز على الشارقة، ستكون خطوة كبيرة للفوز باللقب، وهناك تساؤلات عدة، منها هل تضرر «السماوي» واستفاد «الملك»، من فترة التوقف، وهل أفقد لاعبي بني ياس حماسهم؟ والإجابة عليها سيكون في الملعب.

وأضاف: إنها الفرصة الأخيرة للشارقة، إذا كان يريد المنافسة على اللقب، ومعنى خسارته للمباراة، اتساع الفارق، وبالتالي صعوبة العودة لقلة عدد المباريات المتبقية.

وعن الأوراق الرابحة في الفريقين، قال: الشارقة يتمثل في إيجور إذا كان في مستواه، والفريق يلعب من دون مهاجم لغياب ويلتون، وأتمنى أن يدفع عبدالعزيز العنبري بسالم صالح صاحب القدرات العالبة، وجلوسه على «الدكة» جعله يفقد الثقة، وكان له دور فعال في مباراة الوصل، ومن المفترض أن المدرب قام بتجهيزه بالشكل المناسب خلال التوقف.

وأضاف: بني ياس يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل سهيل النوبي وفواز عوانة وسلطان الشامسي، فضلاً عن الأجانب، وما يميز «السماوي» الروح العالية، وهي الورقة الرابحة في الوقت الراهن.



