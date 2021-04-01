صدارة العروبة في امتحان مسافي بدوري «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تفتتح «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 3 لقاءات مهمة غداً «الجمعة»، حيث يلتقي العروبة «المتصدر» مع مسافي، والحمرية مع التعاون، والعربي مع مصفوت، وتستكمل الجولة بمباراتين بعد غد «السبت»، عندما يلعب الذيد مع دبا الفجيرة والإمارات مع دبا الحصن.

ويواجه العروبة اختباراً صعبا مع مسافي، حيث يتصدر «الأخضر» المسابقة برصيد 34 نقطة، وفي حال فوزه يبقى منفرداً بـ 37 نقطة، لأن البطائح لن يلعب في هذه الجولة، وفي المقابل يسعى الذيد لعرقلة المتصدر والتقدم أكثر بجدول الترتيب، وتندرج مباراتا الحمرية مع التعاون، والعربي مع مصفوت تحت مسمى تحسين المراكز في وسط الجدول.