شاهد رياضة.. 31 ضربة!

عمرو عبيد (القاهرة)

توالت النتائج القياسية في مباريات التصفيات القارية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وبعد 14 هدفاً دكت بهم اليابان حصون منغوليا في الجولة الثامنة من تصفيات القارية الآسيوية، ثم خماسية السعودية في مرمى فلسطين، جاء الدور على «القارة العجوز»، حيث فاز المنتخب الهولندي بسباعية نظيفة على جبل طارق، أتبعها نظيره البلجيكي بثمانية أهداف في شباك روسيا البيضاء، وهو ما أعاد الحديث والجدل حول إعادة هيكلة نظام التصفيات القارية، بوضع تصنيف للمنتخبات الضعيفة، ومن ثم خوضها مباريات تمهيدية في مراحل مبكرة، وتقليص عدد المنتخبات التي تخوض التصفيات النهائية، مثلما حدث قبل 15 عاماً، عندما قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، التحوّل للعب في منافسات قارة آسيا، بسبب ضعف المنافسة في منطقة أوقيانوسيا، لاسيما بعد النتائج العريضة التي سجلها خلال بعض المنافسات، بينها الرقم القياسي المسجل باسمه بالفوز على ساموا الأميركية بنتيجة 31-0، خلال تصفيات «مونديال 2002»!

شاهد رياضة.. 31 ضربة!



تلك المباراة احتلت المرتبة الخامسة في تاريخ النتائج القياسية، بموسوعة جينيس، بعد فوز فريق نادي أديما على ستاد أولمبيك دو ليميرن بنتيجة 149-0 في مدغشقر يوم 31 أكتوبر عام 2002، ثم ريبدورف على هولدنشتيدت في دوري الهواة الألماني، خلال العام الماضي بنتيجة 37-0، وكذلك النتيجتين الكبيرتين في أسكتلندا عام 1885، بـ36 هدفاً لفريق أربروث على بون أكورد، و35 هدفاً لفريق دندي على أبردين روفرز.

الغريب أن «الكانجارو» لم يخض المباراة بتشكيلته الأساسية، في حين أجبر منتخب ساموا على اللعب ببعض الناشئين أقل من 15 عاماً، والطريف أن أول 10 دقائق مرت من دون تسجيل أية أهداف، قبل أن تنفجر أستراليا، وتسجل 16 هدفاً فيما بقى من الشوط الأول، قبل أن تكمل النتيجة إلى 31 هدفاً خلال الشوط الثاني، وشهدت المباراة أرقاماً طريفة، مثل أن أرتشي تومبسون، صاحب القميص رقم 20، سجل الهدف رقم 20 في المباراة، وأن كون بوتسينس، بقميصه رقم 13، هز الشباك للمرة الـ30، وبالطبع كان تومبسون صاحب الرقم القياسي الدولي في عدد تسجيل الأهداف خلال مباراة واحدة، بإجمالي 13 هدفاً، تلاه مواطنه ديفيد زدريليك بـ8 أهداف، في المرتبة الثانية عالمياً، وبسبب عدد الأهداف المخيف، اختلط الأمر على البعض، لدرجة أن وسائل الإعلام نقلت في البداية أن المباراة انتهت بنتيجة 32-0، وأن تومبسون أحرز 14 هدفاً، قبل أن يعلن «الفيفا» الأرقام الرسمية بعد التأكد من تقرير الحكام.