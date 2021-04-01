أنجيلوفسكي: مقدونيا الشمالية أمة فخورة برجالها

برلين (أ ف ب)

وصف إيجور أنجيلوفسكي مدرب مقدونيا الشمالية، فوز فريقه على ألمانيا بالتاريخي، وقال بعد المباراة التي انتهت لمصلحة مقدونيا الشمالية 2-1 ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، «لقد جعل هؤلاء الرجال، أمتنا فخورة مرة أخرى، أمام بطل العالم 4 مرات، وبطل أوروبا 3 مرات»، في إشارة إلى الإنجاز الذي تحقق في نوفمبر الماضي، حين حجز المنتخب مقعده في نهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه من بوابة الدور الفاصل لدوري الأمم الأوروبية.

وأضاف «جميع أفراد الفريق هم أبطالنا، لقد وضعوا الأمة على قدميها».

وساهم المهاجم المخضرم غوران بانديف «37 عاماً» الفائز في صفوف الإنتر الإيطالي بثلاثية تاريخية عام 2010 «الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا» وإيليف أيلماس بالفوز التاريخي، علماً أن بانديف كان صاحب هدف التأهل التاريخي في مرمى جورجيا في ملحق دوري الأمم الأوروبية المؤهل إلى النهائيات المقررة في 12 دولة أوروبية من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.