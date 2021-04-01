«الجولة 23» موعد مع «الهدف 500»

معتصم عبدالله (دبي)

تترقب جماهير دوري الخليج العربي، مع انطلاقة «الجولة 23» الاحتفال بالهدف رقم 500 في البطولة، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، بعدما وصل إجمالي الأهداف في الجولات الماضية إلى 477 هدفاً، في 154 مباراة، بما فيها الهدف الاعتباري للجزيرة أمام حتا 3-0 في الجولة السابعة، بمعدل 3.09 هدف في المباراة.

وتبدو الفرصة مواتية للوصول إلى «الهدف 500» في مباريات الجولة التي تنطلق غداً «الجمعة» بمباريات شباب الأهلي مع الفجيرة، وحتا مع الظفرة، والوحدة مع اتحاد كلباء، والعين مع النصر، وتستكمل بعد غد «السبت» بمباريات خورفكان مع عجمان، والجزيرة مع الوصل، والشارقة مع بني ياس.

وأصبح دوري الخليج العربي على بُعد 23 هدفاً من «المئوية الخامسة»، وهي نسبة تهديفية ممكنة، بعدما شهدت 10 جولات تسجيل 23 هدفاً وأكثر، فيما تعد الجولتين الأولى والـ 17 الأعلى في نسبة التهديف في الدوري، برصيد 29 هدفاً، مقابل 13 هدفاً فقط في ختام الدور الأول «الجولة 13»، كأقل نسبة تهديف في الموسم الحالي.

ويتصدر الجزيرة «وصيف الترتيب» واجهة الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 53 هدفاً، يليه الوصل برصيد 44 هدفاً، مقابل 43 هدفاً لشباب الأهلي وبني ياس، فيما يعد هجوم حتا «متذيل الترتيب» الأضعف في الدوري برصيد 13 هدفاً فقط، مقابل 16 هدفاً لعجمان صاحب المركز قبل الأخير.

وسجل 147 لاعباً الأهداف الـ 477 في الدوري، خلال الموسم الحالي، حيث يبرز اسم علي مبخوت «الهداف التاريخي للجزيرة» في واجهة صدارة الهدافين برصيد 21 هدفاً، مقابل 19 هدفاً لفابيو ليما نجم الوصل، و16 هدفاً للبرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس.

وتجاوزت أهداف دوري الخليج العربي «تاريخيا»، خلال حقبة الاحتراف حاجز «المئوية الخامسة» خلال 6 مواسم فقط، بدايةً بموسم 2012- 2013 والذي شهد تسجيل 643 هدفاً، إضافة إلى مواسم 2013- 2014 برصيد 571 هدفاً، 2014- 2015 برصيد 562 هدفاً، 2015- 2016 برصيد 573 هدفاً، 2016- 2017 برصيد 571 هدفاً، 2018- 2019 برصيد 644 هدفاً «رقم قياسي».