«الجولة 23» لـ «الخليج العربي» بين «إشارتي قف»!

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين توقف مضى، واستمر 10 أيام بداعي «أيام الفيفا»، وتوقف أخير مقبل، يستمر شهراً، تقام خلاله مباراة نهائي كأس الخليج العربي، بجانب مباريات الانطلاقة في دوري أبطال آسيا، تعود الحياة إلى ملاعب دوري الخليج العربي، بإقامة «الجولة 23»، والتي تنطلق غداً «الجمعة»، بمباريات شباب الأهلي مع الفجيرة، وحتا مع الظفرة، والوحدة مع اتحاد كلباء، والعين مع النصر، وتستكمل بعد غد «السبت» بمباريات خورفكان مع عجمان، والجزيرة مع الوصل، والشارقة مع بني ياس.

وتشهد «الجولة 23» مواجهات مثيرة في صراع الصدارة والبقاء، حيث تتركز الأنظار في الانطلاقة على المنافسة المحتدمة بين العين «السادس» برصيد 37، والنصر «الخامس» وله 39 لدخول «مربع الكبار»، فيما تصطدم طموحات شباب الأهلي في التقدم إلى المركز الثالث، بآمال ضيفه الفجيرة، في تأمين موقعه والابتعاد أكثر عن حتا وعجمان في المركزين الأخيرين للترتيب.

وتخطف قمة ختام الجولة بين الشارقة «حامل اللقب»، وصاحب المركز الثالث، أمام ضيفه بني ياس «المتصدر» الأنظار مساء غد، على الملعب البيضاوي بـ «الإمارة الباسمة»، في الوقت الذي يخوض فيه الجزيرة «الوصيف» برصيد 47 نقطة، اختباراً محفوفاً بالمخاطر أمام ضيفه الوصل، فيما يتشبث عجمان صاحب المركز قبل الأخير، برصيد 11 نقطة، بآمال البقاء في المواجهة أمام مضيفه خورفكان «العاشر»، والذي نجح في تأمين موقفه مبكراً، بالوصول إلى «النقطة 21»، حيث يحتاج إلى نقطتين فقط، لإعلان استمراره رسمياً مع الكبار.