دراموند «البدية كابوس» مع ليكرز!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أفسد ميلووكي باكس خوض جون دراموند أول مباراة رسمية في صفوفه فريقه الجديد لوس أنجلوس ليكرز بالفوز على الأخير 112-97، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل للفائز جرو هوليداي 28 نقطة، وأضاف النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 25 نقطة، وشهدت المباراة مشاركة يانيس إلى جانب شقيقيه تاناسيس وكوستاس ليصبحوا ثاني ثلاثة أشقاء يشاركون ضمن مباراة واحدة في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة أولى لدراموند في صفوف لوس أنجلوس ليكرز، بعد انتقاله إلى صفوفه بصفقة حرة، عقب تحريره من فريقه السابق كليفلاند كافالييرز قبل ثلاثة أيام، ولم يكمل دراموند المباراة، لأنه تعرض لإصابة في إبهام قدمه.

واستمر غياب نجمي ليكرز ليبرون جيمس «كاحل»، وأنتوني ديفيس «ربلة الساق».

وتخلف باكس في نهاية الربع الأول بنتيجة 24-30، لكنه قلب الأمور في مصلحته في نهاية الربع الثاني، ليتقدم بفارق 8 نقاط «57-49».

وانتزع بروكلين نتس صدارة المنطقة الشرقية من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوزه على هيوستن روكتس 120-108.

واستغل نتس سقوط فيلادلفيا أمام دنفر ناجتس 95-104 قبل 24 ساعة، ليزيحه عن الصدارة، بعد أن حقق فوزه الـ 19 في آخر 23 مباراة.

ولم يكن فوز بروكلين نتس سهلاً، لأنه تخلف في الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يحسم الأمور لمصلحته في الربع الأخير، على الرغم من أنه خاضه في غياب نجمه جيمس هاردن الذي أصيب بتمدد عضلي في ساقه، علماً بأنه كان يواجه فريقه السابق.

وعلق مدرب بروكلين ستيف ناش على إصابة هاردن بقوله «سنراقب الأمر، لكننا واثقون بأن الأمر «غيابه عن الملاعب» لن يستغرق وقتاً طويلاً».

وأسهم في الفوز كل من كايري ايرفينج بتسجيله 31 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف جو هاريس 28 نقطة، في حين استمر غياب كيفن دورانت لإصابة في الفخذ.

وتعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد دالاس مافريكس إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 113-108، بتسجيله 36 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية.

وكان مافريكس في طريقه إلى فوز سهل، عندما تقدم على منافسه بفارق 23 نقطة «90-73» في نهاية الربع الثالث، لكن سلتيكس قلص الفارق إلى أقل من 10 نقاط في الربع الأخير، من دون أن ينجح في قلب الأمور في صالحه.

أما أفضل مسجل في صفوف بوسطن، فكان جايسوت تايتوم مع 25 نقطة، وأضاف جيلين براون وكيمبا ووكر 24 و22 نقطة توالياً.

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز على شيكاغو بولز 121-116، ويوتا جاز على ممفيس جريزليز 111-107، ومينيسوتا تمبروولفز على نيويورك نيكس 102-101، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على تورونتو رابتورز 113-103، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 124-101، وميامي هيت على أنديانا بايسرز 92-87.



